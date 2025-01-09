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快訊／「麟榤配」不敵中國組合　馬來西亞公開賽無緣8強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，在隸屬BWF超級1000系列的 2025年馬來西亞羽球公開賽男雙16強碰頭中國組合劉毅、陳柏陽，麟榤配開賽首局雖然以17比21失守，不過第2局展現韌性21比16拿下，決勝第3局，麟榤配雖然一度追到兩分之差，但對手強勢殺球屢屢進攻，最終中國組合21比15拿下，麟榤配最終總局數1比2敗北，無緣挺進8強。

2025年首戰出擊，麟榤配就在馬來西亞公開賽傳來捷報，順利擊敗世界排名第1位的丹麥組合阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，順利挺進本屆男雙16強。

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16強戰交手中國組合劉毅、陳柏陽，王齊麟、邱相榤開賽就陷入苦戰，首局以17比21讓出。但第2局麟榤配找回節奏，一路壓制對手，以21比16拿下，扳平比分進入關鍵第3局。

決勝第3局，中國組合開始就連拿5分，但王齊麟、邱相榤在關鍵時刻屢屢發生失誤，讓劉毅、陳柏陽以11比7領先進入技術暫停。

暫停過後，劉毅、陳柏陽持續利用斜線強勢近身球，讓王齊麟出現回擊失誤，麟榤配雖然苦苦追趕，但關鍵時刻又是發球失誤，所幸隨後王齊麟、邱相榤回穩連趕兩分，追成15比17局面。

但王齊麟關鍵時刻後場回球出界，又讓劉毅、陳柏陽找回氣勢，隨後積極侵略出擊，又讓邱相榤出現回球失誤，隨後劉毅強勢殺球建功，中國組合率先取得5個局點，最終也順利21比15勝出，拿下8強門票，至於麟榤配則是止步本屆16強。

關鍵字： 麟榤配王齊麟邱相榤羽球馬來西亞公開賽BWF

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