怪物狀元雷蒙恩飆生涯新高20分　戰神延長賽苦戰奪3連勝

▲戰神雷蒙恩砍下生涯新高20分，幫助球隊喜迎3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便上半場一度手握18分大幅領先，台北台新戰神卻在決勝期遭對手新北中信特攻逼平進入延長賽，但戰神靠著本季「選秀狀元」雷蒙恩飆出生涯新高20分外帶6籃板、5抄截，加上洋將米勒延長賽關鍵5分，全場也拿20分、9籃板通力合作下，最終戰神艱辛以89比85勝出，贏得近期一波3連勝。

戰神與特攻8日進行本季第3度交手，前兩次都由戰神拿下勝利，此戰特攻首節卻面臨進攻大當機，單節團隊僅有9分進帳。

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戰神在首節就建立雙位數領先情況下，第2節更是一度以27比9遙遙領先，所幸特攻洋將德芬單節得分大爆發，個人強勢砍下16分也改寫聯盟單節個人得分新高，特攻半場打完追到僅剩5分落後。

但特攻下半場仍努力追分，謝亞軒、克力斯連續三分球攻勢，讓特攻終場前10秒終於追成77比77平手局面，正規48分鐘打完進入延長加賽。

延長賽特攻先由克力斯首開紀錄，但戰神米勒、羅賓森連續強勢單打得手，加上本土雷蒙恩、丁聖儒都能適時貢獻，最終戰神就以4分之差在延長賽苦戰勝出，迎接近期3連勝。

戰神本季選秀狀元雷蒙恩此戰先發出賽37分53秒，砍下生涯新高20分外帶6籃板、5抄截，至於洋將米勒更是勞苦功高，出賽多達48分32秒，也拿下20分、9籃板，羅賓森則有15分、15籃板的雙十數據貢獻。

苦追飲恨敗北的特攻方面，德芬砍下全場之冠的30分外帶14籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，克力斯12分、8籃板、2抄截、2阻攻，射手謝亞軒12分、8籃板，是本土唯一得分上雙球員。

▲特攻洋將德芬單場轟下30分，其中第2節獨拿16分還改寫聯盟新高紀錄。（圖／TPBL職籃提供）