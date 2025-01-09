運動雲

>

怪物狀元雷蒙恩飆生涯新高20分　戰神延長賽苦戰奪3連勝

▲戰神雷蒙恩、許皓程，特攻德芬。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩砍下生涯新高20分，幫助球隊喜迎3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便上半場一度手握18分大幅領先，台北台新戰神卻在決勝期遭對手新北中信特攻逼平進入延長賽，但戰神靠著本季「選秀狀元」雷蒙恩飆出生涯新高20分外帶6籃板、5抄截，加上洋將米勒延長賽關鍵5分，全場也拿20分、9籃板通力合作下，最終戰神艱辛以89比85勝出，贏得近期一波3連勝。

戰神與特攻8日進行本季第3度交手，前兩次都由戰神拿下勝利，此戰特攻首節卻面臨進攻大當機，單節團隊僅有9分進帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戰神在首節就建立雙位數領先情況下，第2節更是一度以27比9遙遙領先，所幸特攻洋將德芬單節得分大爆發，個人強勢砍下16分也改寫聯盟單節個人得分新高，特攻半場打完追到僅剩5分落後。

但特攻下半場仍努力追分，謝亞軒、克力斯連續三分球攻勢，讓特攻終場前10秒終於追成77比77平手局面，正規48分鐘打完進入延長加賽。

延長賽特攻先由克力斯首開紀錄，但戰神米勒、羅賓森連續強勢單打得手，加上本土雷蒙恩、丁聖儒都能適時貢獻，最終戰神就以4分之差在延長賽苦戰勝出，迎接近期3連勝。

戰神本季選秀狀元雷蒙恩此戰先發出賽37分53秒，砍下生涯新高20分外帶6籃板、5抄截，至於洋將米勒更是勞苦功高，出賽多達48分32秒，也拿下20分、9籃板，羅賓森則有15分、15籃板的雙十數據貢獻。

苦追飲恨敗北的特攻方面，德芬砍下全場之冠的30分外帶14籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，克力斯12分、8籃板、2抄截、2阻攻，射手謝亞軒12分、8籃板，是本土唯一得分上雙球員。

▲戰神雷蒙恩、許皓程，特攻德芬。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻洋將德芬單場轟下30分，其中第2節獨拿16分還改寫聯盟新高紀錄。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 雷蒙恩選秀狀元台北台新戰神TPBL台籃新北中信特攻德芬

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

國王狂勝36分本季代表作　林書豪：教練團準備到快瘋了

國王狂勝36分本季代表作　林書豪：教練團準備到快瘋了

林書豪第一時間勸架！　新北國王奧帝與對手洋將差點全武行

林書豪第一時間勸架！　新北國王奧帝與對手洋將差點全武行

林書豪轟26分　國王東超打爆日本強敵琉球黃金國王奪勝

林書豪轟26分　國王東超打爆日本強敵琉球黃金國王奪勝

斥資3.5億！虎尾科大攜手豐泰　打造雲林首座國際級籃球館

斥資3.5億！虎尾科大攜手豐泰　打造雲林首座國際級籃球館

PLG職籃鋼鐵人4將開演唱會　南境之音主題周登場

PLG職籃鋼鐵人4將開演唱會　南境之音主題周登場

「奪命書生」布克砍39分無用　黃蜂球3弟轟32分射太陽

「奪命書生」布克砍39分無用　黃蜂球3弟轟32分射太陽

悲劇！柯瑞轟8顆三分彈砍31分　勇士仍輸巴特勒被禁賽的熱火

悲劇！柯瑞轟8顆三分彈砍31分　勇士仍輸巴特勒被禁賽的熱火

大三猿！樂天女孩參戰支猿　盧峻翔將成PLG歷史總得分王

大三猿！樂天女孩參戰支猿　盧峻翔將成PLG歷史總得分王

海神「楓狂神追擊」主題周　馬克SAVAGE.M、FRaNKIE阿法應援獻唱

海神「楓狂神追擊」主題周　馬克SAVAGE.M、FRaNKIE阿法應援獻唱

PLG職籃本土新一哥！　盧峻翔5度奪單月MVP史上第一人

PLG職籃本土新一哥！　盧峻翔5度奪單月MVP史上第一人

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

南華陳勇志學蔡仲南指叉108球完封勝　文化鄭昭誠MVP道歉有原因

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

3NBA準狀元超狂單臂隔扣！全場驚呆

4富邦網羅前兄弟象魔力？球團回應了

5陳勇志學蔡仲南招牌指叉108球完封勝

最新新聞

1CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

2狀元雷蒙恩飆新高20分　戰神3連勝

3國王狂勝36分　林書豪稱教練團快瘋了

4大五雙數據！　美國女籃小將創神紀錄

5陳勇志學蔡仲南招牌指叉108球完封勝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366