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悲劇！柯瑞轟8顆三分彈砍31分　勇士仍輸巴特勒被禁賽的熱火

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士8日主場迎戰邁阿密熱火，熱火王牌球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)由於遭球團自行禁賽7場，熱火戰力明顯受損，但此戰勇士卻遭對手痛擊，即便「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)投進8顆三分球轟下31分、7籃板、2阻攻仍無濟於事，熱火最終6人得分上雙，以114比98痛宰勇士。

▲「咖哩大神」柯瑞猛砍8顆三分球進帳31分，勇士還是輸球。（圖／路透）

▲「咖哩大神」柯瑞猛砍8顆三分球進帳31分，勇士還是輸球。（圖／路透）

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勇士今日迎戰熱火來訪，灣區大軍前役才遭到沙加緬度國王痛宰，至於熱火則因為巴特勒鬧離隊而軍心浮動，兩隊狀態都不算理想。

此戰開賽熱火取得領先優勢，地主勇士雖然靠著柯瑞三分夥力苦追，但熱火團隊戰力均衡，明星長人阿德巴約(Bam Adebayo)與本季表現大躍進的「英雄哥」希洛(Tyler Herro)內外攻勢連線，半場打完熱火取得61比48的雙位數領先。

反觀勇士方面，只能靠著柯瑞火力追分，末節雖然一度逼近到僅剩1分落後，但關鍵時刻熱火約維奇(Nikola Jovic)連續三分球命中，澆熄勇士反撲氣燄，最終熱火就以16分之差帶走勝利。

熱火此戰團隊火力豐沛，全場6人得分達雙位數，約維奇替補砍下20分，阿德巴約19分、9籃板、5助攻，希洛則是14分、8籃板、3助攻。

主場慘吞2連敗的勇士方面，柯瑞三分球17投8中，拿下31分、7籃板、2阻攻，傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)19分、7籃板。

熱火贏球止敗後，戰績18勝17敗排名東區第6位，至於苦吞2連敗的勇士則是18勝18敗，目前排在西區第10位。

▲「咖哩大神」柯瑞猛砍8顆三分球進帳31分，勇士還是輸球。（圖／路透）

▲柯瑞與勇士目前仍在為五成勝率積極努力。（圖／路透）

關鍵字： 柯瑞勇士NBA咖哩咖哩大神Stephen Curry

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