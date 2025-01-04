雲豹雙星高錦瑋、克羅馬飆63分　延長賽攻破夢想家主場

▲雲豹主控高錦瑋領軍拿下3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹4日作客福爾摩沙夢想家，雙方一路激戰進入延長賽，雲豹在克羅馬狂轟38分、5籃板、4助攻、3抄截，高錦瑋也有25分、6籃板、9助攻、3抄截通力合作下，順利甩開夢想家糾纏，最終雲豹117比111贏球，喜迎近期3連勝。

雲豹今日作客夢想家，進行本季第2度碰頭，上次首度交手時，雲豹靠著克羅馬強勢準絕殺，驚險贏得勝利。

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此戰雲豹上半場就靠克羅馬個人獨拿19分帶動下，半場以8分領先地主夢想家。但夢想家在第3節掀起兇猛反撲，貝奇、馬建豪外線接連開火，但雲豹3節打完仍以82比79維持領先。

▲雲豹克羅馬狂轟38分，帶領球隊在延長賽苦戰勝出。（圖／TPBL職籃提供）

末節雙方持續拉鋸激戰，雲豹當家主控高錦瑋單節獨拿12分，但夢想家靠著貝奇強勢飆分逆轉超前，隨後高錦瑋切入得手再度要回領先，但馬建豪正規時間終了前9.5秒兩罰一中，雙方107比107進入延長賽。

延長賽雲豹再度上演「蔣公」救我招牌戲碼，克羅馬連續兩記關鍵三分冷箭得手奠定勝果，最終雲豹就在延長賽艱辛6分之差勝出，喜迎3連勝。

雲豹此戰以克羅馬砍下38分、5籃板、4助攻、3抄截最佳，高錦瑋25分、6籃板、9助攻、3抄截，兩人此戰上場時間都超過43分鐘，可說是勞苦功高。

主場苦戰吞敗的夢想家方面，貝奇29分、13籃板都是全隊最高，馬建豪20分、5籃板、2助攻、2抄截，林俊吉17分、8籃板、7助攻。

▲夢想家當家控衛林俊吉無力幫助球隊拿下本季對雲豹首勝。（圖／TPBL職籃提供）