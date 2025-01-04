SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

▲裕隆布蘭登27分外帶30籃板，領軍拚得開幕戰勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第22季SBL超級籃球聯賽開幕日最終戰，由上季冠軍戰組合裕隆、台啤對決廝殺，裕隆「最強扣將」布蘭登表現大殺四方，全場拿下驚人的27分外帶30籃板，帶領裕隆一路追趕，最終逆轉以83比79擊敗台啤，也讓台啤新任主帥劉孟竹的本季首秀飲恨吞敗收場。

裕隆本季誓言挑戰冠軍3連霸，但開幕戰上半場卻是一路陷入落後，所幸本季再度回歸效力的洋將布蘭登繳出恐怖的27分外帶30籃板，本土長人藍少甫也克服犯規麻煩，全場貢獻17分，土洋連線成為逆轉勝關鍵。

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▲阿拉薩轉戰SBL聯賽首戰表現出色。（圖／籃協提供）

裕隆教頭李啟億表示，「洋將布蘭登的個性很開朗，很懂得帶動團隊氣氛，大家也都蠻依賴他。」

至於最後關頭翻車遭到逆轉的台啤方面，本季轉戰台啤效力的洋將葛拉斯拿下25分、13籃板，至於昔日曾為職籃選秀狀元，卻連兩季苦無舞台出賽的阿拉薩，本季轉戰SBL聯賽後，首戰為台啤攻下18分、12籃板表現不俗。

另外，本季確定重返SBL舞台的胡凱翔，首次披上台啤戰袍，最終繳出8分、5籃板、4助攻。

▲台啤新任主帥劉孟竹本季首勝還得再等等。（圖／籃協提供）