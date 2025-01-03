快訊／NBA史上第一人！　哈利伯頓創33分15助攻「0失誤」神數據

記者杜奕君／綜合報導

「溜馬王」回來了！即便經歷開季一度低迷表現，引發外界熱議質疑，但印第安那溜馬當家球星哈利伯頓(Tyrese Haliburton)3日在作客交手邁阿密熱火之戰，全場繳出33分、5籃板、15助攻、2抄截且「0失誤」的完美表現，成為NBA史上首位單場拿下超過30分外帶15助攻，且沒有任何失誤的好手，最終溜馬也以128比115大勝。

過去4戰苦吞3敗的溜馬，今日前進南灘踢館熱火，此戰開賽溜馬就在哈利伯頓領軍下火力全開，首節打完已經建立13分領先優勢。

在哈利伯頓全場出賽34分41秒，21投13中砍下33分、5籃板、15助攻、2抄截且完美0失誤串聯下，溜馬此戰6人得分上雙，最終就以13分之差攻破熱火主場，也搶下2025新年首勝。

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哈利伯頓憑藉此戰神奇表現，成為NBA有史以來首位單場拿下超過30分外帶15助攻，且全場沒有發生任何失誤的好手，締造傳奇神紀錄。

至於熱火方面，阿德巴約(Bam Adebayo)砍下20分、8籃板，但當家球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)連續兩戰都僅拿9分，整體表現低迷，交易傳言更是四起，也讓熱火士氣低迷吞敗。

▲溜馬哈利伯頓此戰完成NBA史上首見神紀錄。（圖／路透）