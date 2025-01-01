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鄉村曼巴35分準大三元寫神紀錄無用！　騎士撂倒湖人喜迎8連勝

記者杜奕君／綜合報導

湖人「鄉村曼巴」里夫斯(Austin Reaves)近期手感火燙，台灣時間1日面對聯盟龍頭克里夫蘭騎士來訪，里夫斯全場轟下35分、9籃板、10助攻準大三元，但騎士在「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)26分、4籃板、4助攻領軍下，最終122比110擊敗湖人。但里夫斯仍成為湖人隊史第4位，能連3戰繳出至少25分、10助攻好手。

▲騎士米歇爾、湖人里夫斯。（圖／路透）

▲湖人里夫斯轟下35分準大三元，還追平隊史神紀錄。（圖／路透）

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近況火燙，賽前處於7連勝的聯盟例行賽龍頭騎士，今日前進洛城踢館湖人，此戰騎士展現出色團隊戰力，每節得分都超過對手湖人，在3人得分突破20分大關，主戰長人艾倫(Jarrett Allen)27分、14籃板，加上球隊一哥米歇爾26分、4籃板、4助攻的內外合作下，騎士最終12分之差勝出，拿下近期8連勝。

湖人雖然輸球，但仍有不小收穫，「鄉村曼巴」里夫斯飆出生涯代表作，全場20投11中，加上13罰12中砍下追平個人生涯最高35分，另外還拿下9籃板、10助攻，差點完成大三元數據。

過去兩戰里夫斯分別繳出26分、16助攻，以及26分、10籃板、10助攻，加上今日的35分準大三元表現，這也讓他成為湖人隊史第4位，能連續3戰繳出至少25分、10助攻好手。

過去前3位達成這樣隊史紀錄者，都是湖人史上功績顯赫球星，包括「Logo Man」衛斯特(Jerry West)以及隊史最偉大球星魔術強森(Magic Johnson)，另外一人則是現役天王球星詹姆斯(LeBron James)。

而里夫斯能和上述3人齊名，也展現他本季長足進步，甚至已經成長為詹皇、「一眉」戴維斯(Anthony Davis)之外的陣中另一名穩健球星代表。

▲騎士米歇爾、湖人里夫斯。（圖／路透）

▲騎士米歇爾領軍勇奪8連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA里夫斯湖人鄉村曼巴騎士米歇爾8連勝

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