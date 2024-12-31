咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

▲勇士「咖哩大神」柯瑞坦言球隊當前的表現很平庸。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士31日主場迎戰聯盟龍頭克里夫蘭騎士，但勇士僅首節有所抗衡，隨後戰況徹底失控，下半場多次陷入超過20分大幅落後，最終勇士也以95比113慘敗收場。賽後勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)無奈直言表示，「現在看來，我們的確很平庸，非常普通，但我們要保持信心，不能失去希望！」

勇士此戰不敵聯盟龍頭騎士後，近10戰狂輸7場，戰績16勝16敗已經滑落至西區第10位，不過由於西區競爭激烈，因此和西區第6的丹佛金塊，也僅有2.5場勝差。

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此戰勇士慘被打趴，陣中頭號球星柯瑞表現低迷是一大關鍵，柯瑞全場14投僅4中，最終僅有11分、2籃板、3助攻進帳，和賽季平均22分、4.7籃板、6.4助攻、1.2抄截相比，有段不小落差。

柯瑞談起球隊近期狀態時直言，「現在的我們，看起來的確很平庸也很普通！但我認爲我們未來會有更好的情況，西區排名沒有這麼大的差距，贏下5到6場比賽就能追上。」

「儘管這聽起來不容易，但從戰績上來看確實還能追趕，現在重要的是保持信心，不要失去希望。」柯瑞如此說道。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞對上聯盟龍頭騎士手感低迷，僅拿下11分。（圖／路透）