3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

▲台鋼獵鷹推出「鷹浪來襲」主題盛會。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024年尾聲台鋼獵鷹迎來3連勝，目前戰績排名第二，接下來將緊鑼密鼓的為一、二月主場賽事做準備。2025年首次主場週將於1月18、19及21日在國立成功大學中正堂登場，球團將打造一場融合運動和音樂的「鷹浪來襲」主題盛會。

在這三天的比賽中，球迷不僅能享受精彩的比賽，還能跟著音樂嗨起來，營造出音樂祭的氣氛。為了讓球迷感受如同置身演唱會般的氛圍，現場將販售吉祥物大員和Wing Stars 15位創始成員的「LED互動鷹援棒」，讓鷹援軍們共同享受更具沉浸感的鷹援體驗。

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另外，賽前將舉行Wing Stars迎賓入場活動，及Wing Stars女孩專屬的「To簽」見面會。球迷只要在現場消費指定商品滿2,500元，並至少購買一項當週新品，即可獲得號碼牌乙張，每日限量50名。單筆消費滿500元，還可獲得新春獨家好禮乙份，數量有限，贈完為止。

場外還將設置「南人KTV」，除了邀請鷹援軍展現歌喉外，Wing Stars的JC、林浠及李樂也將於18、19及21日個別獻唱一曲，和大家一起募款做愛心！

本活動將響應台南市立醫院與明輝慈善基金會「歲末年終送年菜」公益活動，現場設有公益打賞箱，所有收益所得將捐贈為公益基金，幫助更多弱勢家庭度過溫暖的新年。當日獻唱的前20名還可獲得獵鷹好禮乙份！