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中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

▲中華水球隊小將在U13國際賽勇奪銅牌殊榮。（圖／名衍行銷提供）

▲中華水球隊小將在U13國際賽勇奪銅牌殊榮。（圖／名衍行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣水球運動再次登上國際舞台，於剛結束的2024 Habawaba 國際水球賽中，台灣代表隊以驚艷的表現勇奪U13組銅牌。本屆賽事於馬來西亞怡保舉行，吸引來自全球數十支隊伍參賽，成為各國水球菁英交流與競技的重要舞台，本次台灣代表隊更有五位U11小將，不畏挑戰勇敢跨組U13，用實力與拼勁證明了台灣水球的實力。

本次賽程中，台灣小將面對身材高大、技術成熟的對手毫不退縮，展現了超齡的穩定心態與出色的場上表現，其中來自宜蘭的林煜緯更是在比賽中攻進了關鍵的2分，為團隊注入士氣與信心。

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除了U11小將的亮眼表現，來自台灣的李柏辰與李柏漢兄弟檔更是全隊的核心。他們憑藉穩定的技術與默契，多次在比賽中扛起得分重任。尤其在多場比賽的關鍵時刻，兄弟倆的強勢表現成為左右比賽結果的關鍵，贏得現場觀眾與對手的一致讚譽。

▲中華水球隊小將在U13國際賽勇奪銅牌殊榮。（圖／名衍行銷提供）

台灣隊在小組賽一路過關斬將，雖在準決賽中不敵強敵，但全隊並未因此氣餒。在季軍賽中，他們憑藉強大的抗壓能力和團結精神，最終奪下銅牌。這枚銅牌不僅是對選手努力的肯定，更向世界證明了台灣水球的潛力！

水球為奧運會上歷史最悠久的團體運動競賽項目之一，更被譽為奧運最難的運動比賽，近年來台灣體壇頻傳水球佳音，投入水球運動的人也日益增加。

▲中華水球隊小將在U13國際賽勇奪銅牌殊榮。（圖／名衍行銷提供）
 

關鍵字： 水球中華隊U13

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