戰神防守大鎖分享紓壓秘訣　陳文宏靠「吃好料」放鬆

▲台新戰神1月主場推出「MARS AFTERWORK」 讓你與壓力Say Goodbye。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神主場「MARS AFTERWORK」將於1月5日、8日及10日登場，邀請所有戰友揮別疲憊，盡情享受熱血籃球賽事與豐富活動帶來的紓壓時光！陣中防守大鎖陳文宏就透露，「吃好料，絕對是最好的放鬆方式！」和平籃球館將化身為歡樂基地，邀請戰友們與應援團長Rina及Taishin Wonders一同吶喊為戰神加油，讓你忘卻煩憂。

活動期間，戰神主場精心準備多樣紓壓活動及好禮，只要完成指定任務，即可獲得限量贈品，包括「戰神紓壓球」，讓你一捏壓力全空。「戰神補給站30元折價券」，讓你品嚐炸雞、薯條、披薩、章魚燒、茶飲等美食還可享折扣，讓心情隨著美味放鬆、煩惱瞬間消失！

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陳文宏也分享了他的紓壓秘訣，「吃好料，絕對是最好的放鬆方式！」現場還設有「戰神歡樂BAR」，邀請大家挑戰輪盤試手氣，可獲得戰神精心準備的小點或飲品，丁聖儒同樣也以吃美食作為療癒方式，「吃好吃的或去踏青，心情會好很多。」

而「戰神拳擊機」讓你釋放所有來自生活與工作的壓力！每日排行榜前三名的挑戰者還能獲得驚喜好禮。陳文宏笑稱，「澎澎來打這個應該霸榜。」陳冠全則回應，「還真沒打過，對我來說最好的放鬆方式，是一個人在房間不講話一整天。」

新生代的張兆辰是以看電影、打PS5的NBA 2K讓自己放空。1月5日限定活動「Taishin Wonders拳王挑戰賽」，邀請戰友們與男神女神俐蓁、甜心、講薑、闕闕、阿戴及皓皓正面對決，挑戰成功即可贏得合影拍立得，留下難忘回憶！

2025年1月的戰神主場「MARS AFTERWORK」等你一同釋放壓力！1月8日及10日的平日主場賽事，還有限量學生日優惠，持學生證即可免費領取限量門票，更推出第二節結束後的星光票五折，邀請你下班後隨時加入，共享戰神熱血時光！

