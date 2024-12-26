聖誕大戰壓軸賽太陽高升　杜蘭特、畢爾各轟27分射金塊

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2024-25賽季「聖誕大戰」壓軸賽事，由鳳凰城太陽主場迎戰丹佛金塊，太陽此戰靠著杜蘭特(Kevin Durant)27分、4籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，加上畢爾(Bradley Beal)27分、4助攻、4抄截，雙槍攜手以110比100擊倒金塊，也終止近期一波3連敗。

▲太陽杜蘭特領軍在聖誕大戰擊退金塊。（圖／路透）

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即便3巨頭之一的「奪命書生」布克(Devin Booker)持續因腹股溝拉傷缺陣，但太陽此戰面對近況起伏不定的金塊，依舊展現強大團隊戰力，包括杜蘭特砍下27分、4籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，近期不斷傳出可能遭交易的畢爾也展線實力，貢獻27分、4助攻、4抄截，攜手幫助太陽拿下隊史在聖誕大戰的第13場勝利。

相較於太陽的穩定輸出，金塊此戰出現多達16次團隊失誤，主力前鋒戈登(Aaron Gordon)也因傷提前退場，即便王牌球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)拿下25分、15籃板，小波特(Michael Porter Jr.)22分，衛斯布魯克(Russell Westbrook)替補也攻下17分，但金塊仍無奈終止2連勝。

此戰輸球後，金塊16勝12敗戰績仍排名西區第5位，至於太陽則是15勝14敗，暫居西區第8位。

▲畢爾展現得分爆發力，成為擊退金塊關鍵要角。（圖／路透）