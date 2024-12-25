快訊／領航猿不敵日本王者蜻蜓　東超3連勝在主場破功

▲桃園璞園領航猿盧峻翔無緣率隊拿下東超小組賽4連勝。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿本季在EASL東超聯賽勢如破竹，開季勇奪3連勝不敗下，25日「聖誕大戰」迎接隊史主場首場東超戰役，交手強敵日本職籃B.League上季冠軍廣島蜻蜓，上半場打完領航猿陷入苦戰處於16分落後，即便末節決勝期靠著盧峻翔、瓊斯聯手追到8分差，但在洋將艾文斯(Dwayne Evans)轟下33分、11籃板，包含致勝三分彈，廣島蜻蜓84比73贏球，也讓領航猿吞下本季東超首敗。

開賽廣島蜻蜓就展現攻守兩端強大宰制力，首節就取得雙位數領先優勢，領航猿雖然一度靠著大鎖李家慷三分冷箭追分，但上半場廣島蜻蜓靠著高達53.8%的三分球命中率加持，洋將艾文斯上半場猛砍22分帶領下，廣島蜻蜓半場以53比37大幅領先。地主領航猿上半場以「69大魔王」盧峻翔拿下12分最高，李家慷8分次之。

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下半場開打後，領航猿靠著瓊斯單打嘗試追分，盧峻翔底線三分彈命中後，領航猿追到僅9分落後，不過隨後盧峻翔防守精彩封阻卻遭吹犯規，苦吞4犯只能暫時退場。但領航猿靠著瓊斯攻守俱佳表現，3節打完追分有所斬獲，以60比67暫時落後。

末節開局廣島蜻蜓率先打出5比0攻勢，但領航猿靠著盧峻翔三分球命中緊咬8分差，但終場前1分5秒廣島蜻蜓艾文斯關鍵三分球命中「殺死比賽」，最終廣島蜻蜓就以84比73贏球，也賞給領航猿本季東超首敗，3連勝劃下句點。

此戰領航猿盧峻翔扛起一哥重任，全場攻下21分、2籃板、3助攻、1阻攻，瓊斯13分、13籃板，伯朗以及李家慷、關達祐各有11分進帳。

▲桃園璞園領航猿瓊斯今日力抗強敵廣島蜻蜓。（圖／東超聯賽提供）