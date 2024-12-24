運動雲

>

林書豪私人珍藏大曝光　奪冠球鞋、Drake設計封王外套主場亮相

▲TPBL職籃新北國王推出「Kings Gallery」，林書豪個人珍藏球鞋、球衣大曝光。（圖／國王提供）

▲TPBL職籃新北國王推出「Kings Gallery」，林書豪個人珍藏球鞋、球衣大曝光。（圖／國王提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北國王推出「Kings Gallery」新莊體育館內二樓西側環廊展出，展覽空間紀錄了球隊創隊以來的重要時刻另外林書豪也將提供個人NBA時期戰袍、球鞋，以及暴龍奪冠時期，由饒舌巨星德雷克（Drake）設計的訂製外套，讓球迷感受體驗其職業生涯榮耀時刻。

▲TPBL職籃新北國王推出「Kings Gallery」，林書豪個人珍藏球鞋、球衣大曝光。（圖／國王提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北國王本週即將迎來2024年的最後一週賽事，與此同時，球團精心籌備的 Kings Gallery 也將於（28日）正式開幕，邀請球迷至新莊體育館內二樓西側環廊參觀。展覽空間紀錄了球隊創隊以來的重要時刻，不僅成為球迷能深入了解球隊文化的全新地標，更以展品生動重現新北國王挑戰輝煌的歷程，讓球迷能深刻感受球隊的精神與故事。

Kings Gallery 彙聚了球隊創隊以來的珍貴記憶，為球迷打造了一趟穿越時光的旅程。館內展品內容豐富，包括冠軍獎盃、紅寶石版冠軍戒指、創隊首勝用球以及歷年球衣等珍藏。此外，還展示了隊史上的重要物品，例如曼尼高大四喜紀念球、林家兄弟首次同場比賽的紀念徽章、球員實戰球鞋，以及由傳奇藝術家漢密爾頓（ Jeff Hamilton） 設計的國王專屬外套等。

▲TPBL職籃新北國王推出「Kings Gallery」，林書豪個人珍藏球鞋、球衣大曝光。（圖／國王提供）

本次展覽的亮點之一為林書豪展區。該區域展示了書豪在 NBA 時期的戰袍，以及為新北國王奪冠時穿著的實戰球鞋。此外，還包括效力於多倫多暴龍奪冠時，由美國饒舌巨星德雷克設計的訂製外套，以及林書豪個人收藏的多雙球鞋和球迷禮物。從紐約尼克開始的故事鼓舞了無數人，無論在場上還是場外，都展現了無懼挑戰與追求夢想的精神，也期盼能在新北繼續延續這份感動給所有球迷。

館內展覽內容將隨時間不斷更新，紀錄球隊創造的每一個新篇章，定期更換不同的收藏。還有更多精彩展品等待揭曉，歡迎球迷們至 Kings Gallery 一探究竟，細細品味每一段珍貴歷程。

▲TPBL職籃新北國王推出「Kings Gallery」，林書豪個人珍藏球鞋、球衣大曝光。（圖／國王提供）
 

關鍵字： 林書豪新北國王NBA暴龍Drake總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

快訊／獵鷹「鉑金」係金欸！　奪PLG職籃第9周最佳球員

快訊／獵鷹「鉑金」係金欸！　奪PLG職籃第9周最佳球員

快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

快訊／SBL、WSBL聯賽1月3日開打　熱身賽12月27日基隆開打

快訊／SBL、WSBL聯賽1月3日開打　熱身賽12月27日基隆開打

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

「德芬」台籃首秀很難得分！　特攻多人掛病號警報仍未解除

「德芬」台籃首秀很難得分！　特攻多人掛病號警報仍未解除

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

高錦瑋變身雲豹「聖誕老人」　送助教勝利大禮終止4連敗

高錦瑋變身雲豹「聖誕老人」　送助教勝利大禮終止4連敗

快訊／克羅馬扮演救世主砍30分　雲豹狂宰特攻終止4連敗

快訊／克羅馬扮演救世主砍30分　雲豹狂宰特攻終止4連敗

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

熱門新聞

世界大賽英雄布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒　影片破300萬次查看喊讚

鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊　與松井秀喜憂日本跟進

「感謝兄弟11年栽培」 陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

施洛德剛入勇士恐再被交易？　灣區大物庫明加發文意外引遐想

火爆衝突！魔術中鋒怒掐對手脖子　揮手說再見糗發現是自己被驅逐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

2「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒

3鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊

4陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

5施洛德恐再被交易？庫明加發文引遐想

最新新聞

1炸裂曲跟陳子豪一起轉隊？兄弟回應了

2首選台灣！韓職3球團來台春訓

3砸1.78億還不夠！味全鎖定60人外內野

4詹皇大三元卻錯失追平三分「里程悲」

5林書豪珍藏戰靴　國王主場展覽曝光

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366