「德芬」台籃首秀很難得分！　特攻多人掛病號警報仍未解除

▲特攻新洋將德芬首秀，全場拿下16分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻22日主場「開箱」新洋將德芬，這位新洋將來台首戰繳出19投4中，16分、4籃板、2抄截，球隊最終也以18分之差慘敗給台啤永豐雲豹。賽後德芬認為自己剛剛抵台仍未達最佳狀態。至於特攻執行教練莫米爾則透露，「全隊昨天15人上吐下瀉後，今日又持續有選手身體不適，希望未來別再發生這樣的事件。」

昨天對上攻城獅之戰，特攻全隊從教練團到球員以及多名隨隊人員，都出現上吐下瀉狀況，疑似腸胃型病毒感染，今天交手雲豹雖然有部分球員狀態好轉，但又有新的病號出現，也讓主帥莫米爾大感無奈。

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莫米爾表示，和昨天很相似的比賽，我們有些球員身體狀態比較好了，但卻又有一些人身體開始有不舒服症狀。整體狀況對我們還是很不利，但我們要求選手該做的都有做到，只是在防守細節上並沒有非常好，例如高錦瑋、克羅馬賽前有提醒要加強防守，但還是讓他們打順了。」

「包括李睿騏、余維豪、克力斯、奈森以及李沛澄都還是不舒服，很多球員包括我自己，昨晚比賽結束後都去吊點滴，希望讓身體狀態好轉，希望之後不要再發生這樣的狀況。」莫米爾如此說道。

首度登場的新洋將德芬，全場19投4中拿下16分、4籃板、2抄截，賽後他強調，「我這周才剛到台灣，和奈森是同一天向球隊報到，還在找到和團隊合作的化學效應，我還要趕緊回到比賽的狀態並克服時差狀況，希望能趕緊在場上有所發揮，以更好的狀態應戰。」

▲特攻執行教練莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）