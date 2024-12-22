運動雲

>

「德芬」台籃首秀很難得分！　特攻多人掛病號警報仍未解除

▲特攻德芬、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻新洋將德芬首秀，全場拿下16分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻22日主場「開箱」新洋將德芬，這位新洋將來台首戰繳出19投4中，16分、4籃板、2抄截，球隊最終也以18分之差慘敗給台啤永豐雲豹。賽後德芬認為自己剛剛抵台仍未達最佳狀態。至於特攻執行教練莫米爾則透露，「全隊昨天15人上吐下瀉後，今日又持續有選手身體不適，希望未來別再發生這樣的事件。」

昨天對上攻城獅之戰，特攻全隊從教練團到球員以及多名隨隊人員，都出現上吐下瀉狀況，疑似腸胃型病毒感染，今天交手雲豹雖然有部分球員狀態好轉，但又有新的病號出現，也讓主帥莫米爾大感無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫米爾表示，和昨天很相似的比賽，我們有些球員身體狀態比較好了，但卻又有一些人身體開始有不舒服症狀。整體狀況對我們還是很不利，但我們要求選手該做的都有做到，只是在防守細節上並沒有非常好，例如高錦瑋、克羅馬賽前有提醒要加強防守，但還是讓他們打順了。」

「包括李睿騏、余維豪、克力斯、奈森以及李沛澄都還是不舒服，很多球員包括我自己，昨晚比賽結束後都去吊點滴，希望讓身體狀態好轉，希望之後不要再發生這樣的狀況。」莫米爾如此說道。

首度登場的新洋將德芬，全場19投4中拿下16分、4籃板、2抄截，賽後他強調，「我這周才剛到台灣，和奈森是同一天向球隊報到，還在找到和團隊合作的化學效應，我還要趕緊回到比賽的狀態並克服時差狀況，希望能趕緊在場上有所發揮，以更好的狀態應戰。」

▲特攻德芬、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻執行教練莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 德芬特攻莫米爾TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

高錦瑋變身雲豹「聖誕老人」　送助教勝利大禮終止4連敗

高錦瑋變身雲豹「聖誕老人」　送助教勝利大禮終止4連敗

快訊／克羅馬扮演救世主砍30分　雲豹狂宰特攻終止4連敗

快訊／克羅馬扮演救世主砍30分　雲豹狂宰特攻終止4連敗

夢想家末節大爆發狂轟38分　逆轉贏球斬斷海神2連勝

夢想家末節大爆發狂轟38分　逆轉贏球斬斷海神2連勝

咖哩大爆發！柯瑞單場飆7記三分彈轟31分　勇士終止3連敗

咖哩大爆發！柯瑞單場飆7記三分彈轟31分　勇士終止3連敗

搞事！庫明加賽前弄壞籃網　勇士、灰狼之戰延遲半小時開打

搞事！庫明加賽前弄壞籃網　勇士、灰狼之戰延遲半小時開打

快訊／林書豪被打爆血還被罰　批評裁判遭罰款5萬

快訊／林書豪被打爆血還被罰　批評裁判遭罰款5萬

特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

「69大魔王」盧峻翔延長賽大爆發　領航猿讓鋼鐵人開季6連敗

「69大魔王」盧峻翔延長賽大爆發　領航猿讓鋼鐵人開季6連敗

林書豪頭部被打爆血　戰神主帥許皓程否認蓄意傷人

林書豪頭部被打爆血　戰神主帥許皓程否認蓄意傷人

進入VR體驗燃脂音樂遊戲　成為揮舞光劍的絕地武士

熱門新聞

陳子豪FA轉隊補償兄弟　葉總思考保護名單

曾頌恩祝福陳子豪「對我們不要打太遠」　有意繼承「1號黃衫」

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

網羅7屆明星一壘手　洋基組成4星MVP打線

快訊／林書豪被打爆血還被罰　批評裁判遭罰款5萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪FA補償　葉總思考保護名單

2曾頌恩祝福陳子豪　有意繼承1號

3烏龍！台師大穿錯球衣　健行不戰而勝

4名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

5網羅7屆明星一壘手　洋基4星MVP

最新新聞

1德芬難得分！　特攻病號警報未解除

2郭泰源前隊友來台大讚酒量很好

3烏龍！台師大穿錯球衣　健行不戰而勝

4坤宇好可愛！諸羅山盃驚喜追星

5高錦瑋變身雲豹聖誕老人　終止4連敗

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

陳子豪明星賽向愛妻求婚　不忘傳「炸彈」給隊友

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366