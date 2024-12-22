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快訊／克羅馬扮演救世主砍30分　雲豹狂宰特攻終止4連敗

▲雲豹克羅馬、高錦瑋，特攻柯南。（圖／TPBL提供）

▲雲豹克羅馬爆砍30分、11籃板，幫助球隊終止4連敗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

昨日團隊15人上吐下瀉，飽受病毒侵擾的新北中信特攻，今天(22日)主場「背靠背」迎戰近期苦吞4連敗戰績墊底的台啤永豐雲豹，雖然特攻上半場靠著柯南外線飆分，緊咬雲豹不放，但雲豹下半場靠著砍將克羅馬上演飆分秀，全場攻下30分、11籃板、5助攻，加上高錦瑋拿到接近大三元的15分、7籃板、8助攻，最終雲豹就以88比70大勝，順利終止4連敗。

此戰特攻開箱新洋將德芬，首節他和主力射手謝亞軒聯手搶分，但雲豹靠著王牌砍將克羅馬單節獨拿10分，首節打完取得26比19領先。

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不過特攻次節開啟追分模式，射手後衛柯南連續三分彈命中後，特攻40比38逆轉超前。隨後雲豹靠著黃鎮三分彈要回領先，上半場終了前林信寬、克羅馬接連拿分，上半場打完雲豹就以45比40領先。

▲雲豹克羅馬、高錦瑋，特攻柯南。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋此戰攻下15分、7籃板、8助攻。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，雲豹靠著王皓吉、克羅馬接連搶分，特攻雖有謝亞軒高難度後撤步三分球命中，但雲豹威廉斯連續禁區單打造成殺傷力，加上克羅馬連續單刀切入得手，雲豹趁勢再度拉開14領先，3節打完也將領先擴大來到10分之多。

末節雲豹主控高錦瑋頻頻切穿特攻防線，林信寬三分球破網隨後克羅馬又是連續強勢切入，雲豹一波15比5攻勢，取得81比61大幅領先。最後雲豹就在克羅馬強勢飆分，高錦瑋差點演出大三元數據情況下，順利以18分之差贏球終止4連敗。

雲豹全場以克羅馬狂飆30分、11籃板、5助攻最佳，高錦瑋15分、7籃板、8助攻，威廉斯13分、11籃板。特攻方面，柯南砍下全隊最高19分，新洋將德芬首秀拿下16分，謝亞軒11分、5籃板、5助攻、3抄截。

▲雲豹克羅馬、高錦瑋，特攻柯南。（圖／TPBL提供）

▲特攻柯南此戰砍下19分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 克羅馬高錦瑋雲豹特攻德芬謝亞軒TPBL台籃

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