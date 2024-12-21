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快訊／驚！林書豪頭部「大爆血」　國王仍強勢5連勝

▲國王林書豪，戰神羅賓森、雷克斯、雷蒙恩、許皓程。（圖／戰神提供）

▲林書豪首節頭部大爆血，但包紮後仍奮戰領軍奪勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神21日主場迎戰強敵新北國王，此戰前中華職籃宏國象傳奇球星雷克斯擔任開球嘉賓，也首度到場觀看兒子雷蒙恩比賽。首節林書豪就受傷「大爆血」，但他緊急包紮後仍持續奮戰，雖然前兩節與戰神呈現拉鋸，但國王下半場火力全開，加上戰神攻勢斷電，最終在強森、曼尼高分別拿下27及24分，林書豪貢獻13分、7籃板、9助攻、3抄截帶動下，國王以102比89快意5連勝。

此戰開賽雙方就展開激烈對決，聯盟龍頭國王第2節一度陷入落後不利局面，靠著李愷諺、林書豪連續衝擊籃框，加上強森精彩爆扣重新取得領先。

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▲國王林書豪，戰神羅賓森、雷克斯、雷蒙恩、許皓程。（圖／戰神提供）

▲前CBA中華職籃傳奇球星雷克斯，今日特別到場觀看寶貝兒子雷蒙恩比賽。（圖／TPBL提供）

地主戰神方面。在當家主控麥卡手傷返美接受治療後，此戰曹薰襄獲得「解凍」表現不俗，上半場個人就傳出5次助攻，加上洋將羅賓森上半場獨拿17分、8籃板，防守大鎖錢肯尼也貢獻9分，半場打完戰神以48比50緊咬國王。

但下半場開打後，國王徹底掌握主動權，強森連續三分球命中單節獨拿14分進帳，反觀戰神卻是團隊攻勢受阻，國王單節打出29比14猛烈攻勢，3節打完取得17分大幅領先。

末節開打後，國王持續擴大領先來到23分之多，反觀戰神依舊只能靠零星單打搶分，最終國王就以102比89拿下5連勝，戰神則是苦吞3連敗。

國王強森27分、8籃板、3阻攻，曼尼高22分、9籃板、7助攻、5抄截、2阻攻，林書豪貢獻13分、7籃板、9助攻、3抄截。戰神羅賓森拿下23分、10籃板，米勒18分、6籃板，錢肯尼16分、4籃板、3抄截。

▲國王林書豪，戰神羅賓森、雷克斯、雷蒙恩、許皓程。（圖／戰神提供）

▲戰神此戰以羅賓森拿下23分、10籃板最佳。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 林書豪國王戰神雷蒙恩曹薰襄強森羅賓森TPBL台籃

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