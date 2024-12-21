大帝復活！恩比德回歸轟34分9助攻　七六人射翻黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

過去12戰只贏1場，近況低迷的夏洛特黃蜂21日作客踢館費城七六人，此戰黃蜂兩大主戰球星「球三弟」博爾(LaMelo Ball)、米勒(Brandon Miller)雙雙因傷缺陣情況下，地主七六人以逸待勞，首節就取得18分大幅領先，在復出的「大帝」恩比德(Joel Embiid)砍下34分、5籃板、9助攻帶領下，七六人最終就以108比98輕鬆奪勝。

近4戰拿下3勝的七六人，今日在主場迎戰損兵折將的黃蜂來訪，黃蜂陣中明星控衛博爾由於小腿傷勢無法上場，本季場均能轟下21.5分的米勒同樣因腳踝傷勢連續第2戰缺陣，也讓黃蜂戰力是大打折扣。

反觀狀態火燙的七六人，開賽就給足對手下馬威，明星控衛馬克西(Tyrese Maxey)連續三分球攻勢帶起一波23比8猛攻，令黃蜂難以招架，首節七六人團隊下起「三分雨」，單節投進多達9顆三分球，首節打完便取得41比23的大幅領先。

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不過在首節外線手感發燙情況下，七六人第2節卻呈現攻勢斷電，單節團隊僅拿17分，讓黃蜂趁勢追分，在扛起先發控衛的米西奇(Vasilije Micic)帶領下，黃蜂半場打完追到剩下12分差距。

下半場開打後，先前因為鼻竇骨折缺陣的七六人一哥恩比德開始發威，利用強大破壞力不斷取分，也不斷助攻製造隊友機會，在中鋒位置黃蜂幾乎無法阻擋其猛烈攻勢，最終在恩比德全場24投12中，砍下34分、5籃板、9助攻、2抄截、2阻攻帶領下，七六人以10分之差收下勝利。

此戰七六人除了恩比德表現亮眼外，馬克西貢獻23分、4籃板、6助攻，烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)也有22分進帳。

輸球的黃蜂方面，米西奇拿下全隊最高20分，布里吉斯(Miles Bridges)15分、7籃板、2阻攻。

七六人贏球後拿下2連勝，但目前戰績9勝16敗仍僅能排在東區第12位，至於7勝21敗的黃蜂戰績則緊追其後。

▲七六人「大帝」恩比德復出狂砍34分打爆黃蜂。（圖／路透）