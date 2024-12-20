差點變「拳上」互毆衝突！　爵士塞克斯頓轟30分6籃板7助攻拆活塞

記者杜奕君／綜合報導

猶他爵士20日遠征挑戰底特律活塞，此戰雙方人馬一度險些上演全武行，活塞新秀霍蘭德(Ron Holland II)與爵士主力第六人克拉克森(Jordan Clarkson)第3節一度作勢「揮拳」上演拳擊衝突，最終雙雙慘遭驅逐出場。爵士靠著塞克斯頓(Collin Sexton)30分、6籃板、7助攻強勢表現，最終126比119拆解活塞，終止近期3連敗。

▲爵士塞克斯頓狂砍30分、6籃板、7助攻撂倒活塞。（圖／路透）

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過去9戰只拿1勝的爵士，今日作客踢館活塞，此戰鹽湖城大軍開賽手風極順，塞克斯頓加上喬治(Keyonte George)雙衛出擊，加上明星長人馬卡南(Lauri Markkanen)也有所貢獻，首節團隊就爆砍48分，取得多達29分領先。

但活塞在少主康寧漢(Cade Cunningham)領軍下，逐步收復失土，加上板凳暴徒畢斯利(Malik Beasley)三分冷箭頻頻開火，3節打完追到僅剩11分落後。

只不過，雙方在第3節一度差點爆發全武行，活塞里德(Paul Reed)進球後衝撞到爵士克拉克森，活塞新秀霍蘭德又與克拉克森在此節剩下1分37秒爆發衝突，兩人都作勢擺起拳擊姿勢，差點上演揮拳衝突，不過隨後被隊友制止拉開，但兩人最終都慘遭驅逐出場。

活塞末節持續瘋狂追分，畢斯利在終場前1分45秒三分命中後，此時活塞追到僅剩5分落後，但隨後爵士包括柯林斯(John Collins)以及喬治連續命中兩記三分球，就此澆熄活塞反撲氣燄，最終爵士就以7分之差收下勝利。

爵士此戰以塞克斯頓拿下30分、6籃板、7助攻、3抄截最佳，喬治貢獻28分，馬卡南則有27分、14籃板進帳，柯林斯16分、9籃板。

近6戰吞下4敗的活塞方面，康寧漢砍下全場最高33分外帶4籃板、7助攻、4阻攻，畢斯利替補轟下7顆三分球拿到26分、4助攻。

▲爵士克拉克森與活塞霍蘭德此戰差點上演揮拳衝突。（圖／路透）