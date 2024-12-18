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快訊／雙洋將打贏3洋將！　海神陳懷安砍12分11助攻捍衛主場勝

▲海神陳懷安、費雪、艾德，戰神雷蒙恩、艾力克。（圖／TPBL提供）

▲海神陳懷安扛下先發主控，全場貢獻12分、7籃板、11助攻、4抄截擊退戰神。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃18日在周三進行「雙神對決」，由地主高雄全家海神迎接台北台新戰神踢館，此戰海神雖然僅有摩爾斯與艾德兩名洋將應戰，但兩人攜手展現禁區威力，合力轟下46分、33籃板，加上扛起主控的陳懷安全場貢獻12分、7籃板、11助攻、4抄截穩住後場戰力，海神艱辛102比94捍衛主場勝利。

近期海神與戰神都遭遇主力洋將傷病問題，海神威勝由於右手掌骨裂，將至少休養8到12周，至於戰神的聯盟助攻王則是右手第一掌指關節骨折，今日已經返美治療，將休養2到3個月才能歸隊，也讓兩隊戰力都大受影響。

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開賽地主海神就由雙洋將摩爾斯與艾德主導進攻，加上扛起先發主控的陳懷安也有所建樹，至於戰神方面有洋將艾力克單節獨拿8分撐場，首節打完海神以26比23小幅領先。

第2節海神持續靠著艾德搶分，加上主力射手于煥亞以及余純安都有三分彈命中，讓球隊一度取得43比30大幅領先。隨後海神持續穩住雙位數領先優勢，艾德快攻單刀上籃得手，在他前兩節就轟下18分、11籃板帶領下，海神上半場打完以64比45超前。

▲海神陳懷安、費雪、艾德，戰神雷蒙恩、艾力克。（圖／TPBL提供）

▲海神總教練費雪。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，海神持續團隊群起發揮，摩爾斯不斷挑戰戰神禁區得手，反觀戰神整體攻勢頻頻受挫之下，僅能靠著零星單打追分，吳曉謹三分球命中後，海神領先一度來到22分之多。但海神艾德隨後吞下5犯暫時退場，一度讓戰神追到僅10分差，不過于煥亞快攻上籃得手，讓海神3節打完以84比72持續領先。

末節戰神持續追分，陳文宏一次強勢切入，隨後雷蒙恩三分球破網，追到僅剩6分落後，終場前6分40秒胡瓏貿6犯畢業。終場前6分28秒，戰神羅賓森因為拉住對手摩爾斯球衣，遭吹本場個人第2次違反運動道德犯規遭驅逐出場，但戰神米勒強勢切入拿分，陳文宏罰球命中，戰神僅剩兩分落後。

終場前2分27秒，海神陳懷安掌握機會命中關鍵三分球，讓海神回到8分穩定領先，最終海神艱辛捍衛主場勝利，讓戰神苦吞2連敗。

此戰海神全場以摩爾斯拿下25分最高，他另有16籃板貢獻，艾德21分、17籃板，陳懷安12分、7籃板、11助攻、4抄截。

落敗的戰神方面，艾力克20分、8籃板、2抄截、2阻攻，羅賓森19分、14籃板，雷蒙恩14分、5籃板、4助攻、3抄截，米勒16分、10籃板、4抄截、4阻攻。

▲海神陳懷安、費雪、艾德，戰神雷蒙恩、艾力克。（圖／TPBL提供）

▲戰神雷蒙恩此戰攻下11分、5籃板、4助攻、3抄截。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL海神摩爾斯艾德陳懷安戰神艾力克羅賓森雷蒙恩台籃

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