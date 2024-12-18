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CBA宏國象上古神獸雷克斯來了　戰神主場開球替狀元兒雷蒙恩加油

▲戰神本周將請來CBA職籃上古禁區神獸雷克斯開球，並觀賞兒子雷蒙恩比賽。（圖／戰神提供）

▲戰神本周將請來CBA職籃上古禁區神獸雷克斯開球，並觀賞兒子雷蒙恩比賽。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神本周六將再度迎接主場賽事，「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME活動Taishin Wonders 將穿上聖誕戰袍，賽前帶來聖誕遊行和願望神助攻活動。本季選秀狀元雷蒙恩的父親，昔日中華職籃CBA時期宏國象人氣球星雷克斯也將首度到場，擔任開球嘉賓並替寶貝兒子加油打氣。

雷克斯是中華職籃CBA宏國象的第一中鋒，曾締造連續十場Double-double的紀錄，以親和力與精湛球技累積了無數球迷支持。戰神邀請雷克斯擔任開球貴賓，父子二人皆於台灣開啟職業生涯，此次開球象徵職業籃球跨世代的傳承，也是他首次於現場見證兒子職業賽場表現，為聖誕節的溫馨團聚增添更多意義。

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即便與台灣有著15小時的時差，雷克斯依然準時收看兒子的每一場比賽，雷蒙恩心疼的說：「打5點的比賽，爸爸很辛苦，他會先看完我的比賽，打字給我他的建議再去睡覺，等隔天我們再通話討論。」

近期表現亮眼的他，上週連續兩場先發得分皆上雙外，更屢屢上演灌籃秀驚豔全場，提起父親的指導，雷蒙恩表示，「不只是需要進步的地方，我做得好的他也會稱讚我，要我繼續保持。」成為職業球員後，父親首次親臨現場，雷蒙恩認為不是壓力而是助力，「家人來看比賽會帶給我更大的能量，想要拿出好的表現給他們看，幫助球隊拿下勝利。」

▲戰神本周將請來CBA職籃上古禁區神獸雷克斯開球，並觀賞兒子雷蒙恩比賽。（圖／戰神提供）

▲雷克斯將首度親自到場觀看兒子雷蒙恩職業比賽。（圖／戰神提供）

本場賽事戰神主打星曹薰襄，上週與Taishin Wonders闕闕一同製作香水執行「薰香任務」，得知活動時笑說，「應該只有我的名字跟『香水』有關吧！其實我不噴香水，都是拿來當芳香劑。」

試香過程中，他直喊「聞到頭暈」，但仍挑選出5款喜愛的味道，調製過程中雖手抖失誤，但他幽默說，「沒關係，微調校正一點，跟原來不同，才是我的風格！」最後調製出專屬配方並自信表示：「對了！對了！」

香水成品獲闕闕稱讚，「這是注重自己味道的男生該有的香氣，感覺很有品味。」闕闕則製作出柔和的「寶寶香」，經過多次調試，最終呈現出完美氣味。此次曹薰襄獨特的香氛配方將製成限量「襄水」擴香瓶，12/21凡購買曹薰襄任一款球衣或消費服飾類商品滿2000元即可獲得，數量有限，送完為止！

此外，本週戰神裝備局還將迎來長腿女神沛沛與魅力男神Cooper擔任一日店長，為你提供穿搭指導，挑選最合適的戰神新品，並享有店長指定穿搭品項結帳8折優惠。

上週末大受歡迎的聖誕遊行將再次登場！戰神Richart與Taishin Wonders男神女神們將換上聖誕裝，發送祝福並與球迷近距離互動。超人氣的「願望神助攻」活動也不容錯過！幸運中選的球迷表示活動超值驚喜，「雖然活動辦法是由一位成員完成心願，但大家都很熱情的加碼給福利，有參與的成員們都會一同互動，真的好開心。」

Taishin Wonders成員也對聖誕活動充滿期待！回眸女神菲菲笑說，「這是我第一次穿聖誕裝，尺度最大的一次，球迷都叫我趕快穿好！」競技女神Mika則透露，「這次服裝搭配披風，我們也會在演出中脫掉披風，展現酷辣風格，非常感謝大家的支持。」

▲戰神本周將請來CBA職籃上古禁區神獸雷克斯開球，並觀賞兒子雷蒙恩比賽。（圖／戰神提供）

▲曹薰襄與Taishin Wonders闕闕一同製作香水執行「薰香任務」。（圖／戰神提供）

關鍵字： 雷蒙恩雷克斯台北台新戰神TPBL台籃

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