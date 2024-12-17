快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

▲攻城獅新任總教練揭曉，將由約旦男籃主帥威森出任。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

目前在TPBL職籃戰績敬陪末座的新竹御嵿攻城獅，17日宣布新任外籍總教練人選，將由曾帶領約旦男籃前進FIBA世界盃的約旦裔美籍威森(Wesam Al-Sous)接任，希望打出更好成績，威森也喊話將建立團隊優勢的攻防體系，並率隊打出更團結的比賽內容。

新竹御嵿攻城獅球團今（17）日宣布新任總教練由約旦裔美籍的威森（Wesam Al-Sous）教練接任。威森自2021年4月起擔任約旦男籃國家隊總教練，曾帶領約旦隊在2022 年FIBA亞洲盃絕殺中華隊，並拿下該屆亞洲盃第四名。2023年帶領約旦隊叩關FIBA世界盃。除此之外，他在2016年至2021年曾任職於美國DME學院，並擔任預備學院代表隊教練，曾執教過NBA莫瑞兄弟檔(Keegan Murray)與(Kris Murray)。

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在擔任教練之前，他也一直都是約旦男籃國家隊成員之一，曾代表約旦參加亞洲盃、亞錦賽等國際賽事，對於臺灣籃球有一定熟悉程度。張樹人總經理表示，「威森教練非常重視團隊紀律與士氣，是一位優秀的領導者。在跟他進行會議討論時，可以發現他特別看重客觀數據與影片分析。更重要的是，他也認同攻城獅現在持續往團隊籃球邁進的理念，期待在威森總教練的領導下，我們能取得更好的成績。」

在執教攻城獅之前，威森教練也曾在CBA上海久事大鯊魚籃球俱樂部青年隊擔任球員發展教練，加上帶領約旦國家代表隊的經驗，對亞洲籃球生態非常熟悉。談到自己的執教哲學，威森總教練表示，「我是一名要求嚴格的教練，目標是建立一個結合團隊球員優勢的攻防系統，並成為一支在防守端表現最出色的球隊。」攻城獅目前戰績為2勝7敗，暫居聯盟末段，威森總教練認為：「首先我需要讓管理層、教練團及所有球員對團隊計劃達成共識，接著提升在攻防兩端的強度，打出更團結的比賽內容。」

另外，威森總教練也特別向獅紫軍喊話，他認為在職業球隊追求成功的路上，主場球迷是非常重要的一環。威森總教練說，「我們必須打出吸引人的比賽內容，除了讓球員之間彼此連結，也希望能透過精彩賽事贏得在地球迷更多掌聲！」威森教練於本週抵達臺灣，在抵臺前也與教練團透過會議充分了解團隊訓練狀態，相信未來他能帶領攻城獅力爭上游，拿下更多勝利。