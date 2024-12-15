▲台北元坤奪橄欖球企業聯賽3連霸，創辦人杜元坤慶功獎金再加碼。（圖／元坤運動文創提供）

記者杜奕君／綜合報導

成立於2022年的台北元坤隊，上周在台灣企業聯賽擊敗長大海洋，勇奪史無前例的三連霸之後，創辦人杜元坤15日特開慶功宴，不但將原本預計給所有隊職員6萬元的獎金加碼至7萬元，宣布後全隊嗨翻天。杜元坤表示，這次慶功宴一來是慰勞全隊完成了季前目標，二來是感謝所有隊職員的辛勞，三來是期許台灣橄欖球的環境能在企業聯賽加持下走向更美好的未來。

台灣企業橄欖球聯賽是由中華民國橄欖球協會與義大醫院院長杜元坤共同開辦的，杜元坤不僅出錢出力，更成立台北元坤隊投入企業聯賽，第一個賽季即全勝封王寫下奇蹟；第二個賽季在參賽球隊縮減的情況下各隊實力接近，雖然吞下1敗，但依舊在冠軍戰上演逆轉秀戲碼，實現了連霸。

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本賽季台北元坤在找來了日本關西大學好手雨谷陸椰加盟，整體實力提升了一個檔次，即便在第3戰意外吞敗，反而激勵了全隊的奮戰意志，接下來4連勝結束例行賽，冠軍戰再次與長大海洋展開對決，這是兩隊連續三季在冠軍賽交鋒，憑藉著6次達陣的威勢，最終以34比15奪冠，拿下跨季對戰8戰全勝的紀錄。

▲台北元坤創辦人杜元坤。（圖／元坤運動文創提供）

杜元坤在慶功宴上意氣風發的表示，企業聯賽未來發展成功的三大要素，第一必須持續引進國外的球員，觀念，以及教練；第二必須吸引更多企業家的支持，才能能夠永續經營；第三是新聞媒體的重要性更勝於以往，不能只有靠大家的口耳相傳，而必須利用報章雜誌，以及社群媒體，大量的宣導橄欖球對於我們社會的正面力量。

杜元坤緊接著強調，球隊預計明年會引進澳洲或是紐西蘭的球員，讓球員在刺激中持續成長。此外也會與日本職業球隊展開交流，尤其是雙方球員的互換和來往訓練，畢竟日本職業球隊的觀念和訓練值得我們學習。

2024台北元坤國際大專七人制橄欖球邀請賽即將在28、29兩天於台北市田徑場盛大舉辦，這次共計7支來自於日本、新加坡與韓國的球隊共襄盛舉，加上國內9支勁旅在公開組和一般組展開較勁，其中包含天理大學、關西大學和拓殖大學的3支日本球隊來勢洶洶，北市大、台師大、台體大、北醫大與長榮大學嚴陣以待。

一般組台灣大學以衛冕之姿迎戰新加坡南洋理工大學、新加坡管理大學、日本名古屋大學、韓國首爾大學、國內陸軍官校、成功大學和國防大學。同時還安排了長青組賽事，提供國內超過60、70歲的橄欖球前輩同歡舞台。

杜元坤表示，大專邀請賽始於2020年新冠肺炎疫情，當時是為了讓國內年輕球員不會因為疫情而少了比賽環境，沒想到這項賽事的知名度傳到國外，去年開始有日本、新加坡的球隊來電要求能來台參賽，今年國外球隊增加至3國7隊，但還是保障了國內球隊超過五成的參賽權利，期盼國內球員能藉此機會從比賽中提升自我和拓展視野，更加希望國人能進場為選手們加油打氣。

▲台北元坤慶功獎金每人加碼至7萬元。（圖／元坤運動文創提供）