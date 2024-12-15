台北馬拉松熱血開跑！　「印帝」周庭印破個人最佳奪國內全馬冠軍

▲2024台北馬拉松今日熱血開跑。（圖／路跑協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

晉升世界田徑總會(WA)「金標籤」認證賽事的2024年台北馬拉松15日火熱開跑，台灣好手「印帝」周庭印跑出個人最佳成績2小時21分17秒，勇奪國內男子全馬冠軍，而「不死鳥」謝千鶴則以2小時51分12秒寫下國內女子組最佳成績。此次肯亞好手奇普柯瑞爾(Brimin Kipkorir)最終以2小時11分41秒稱王，衣索比亞女將阿米德(Fozya Jemal Amid)以2小時32分47秒封后。

「台北馬拉松」從世界田徑總會(WA)菁英標籤升格為金標籤，根據WA規定，大會必須邀請至少男女性各4名具金標籤或更 高級別的選手參賽，共8名符合資格的國際菁英選手參賽，以及其他自行報名的國內外好手參 加，使今年整體菁英選手實力都更勝以往，競爭也更加激烈。

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國內好手在國外菁英選手的帶領下，紛紛突破自我的最佳成績。「印帝」周庭印以2小 時21分17秒，拿下國內全馬男子組冠軍，同時是全馬男子組總成績的第九名，成功打破個人在2023年創下的最佳成績(2小時23分04秒)。女子組部分，「不死鳥」謝千鶴跑出2小時51分12秒佳績摘下后冠。

▲「印帝」周庭印打破個人最佳紀錄，成為本次台北馬國內男子組冠軍。（圖／路跑協會提供）

謝千鶴表示，「近期相對來說比較辛苦，前 陣子碰上傷病，從來沒想過能夠在今天跑出好成績，相當開心能夠重回臺北馬拉松就能奪下國內第一。」

刷新個人最佳成績的周庭印則說，「這次台北馬沒有特別設定什麼目標，就是順順跑 ，唯獨最後階段不要急，就是穩定配速，也覺得自己還可以再更好，希望可以跑進2小時17分內。」

▲「不死鳥」謝千鶴寫下本次台北馬國內女子組最佳成績。（圖／路跑協會提供）