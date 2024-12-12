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世運會拔河台灣首度滿額參賽　女子代表隊拚6連霸

▲台灣拔河U23代表隊，女子500公斤世錦賽奪金。（圖／取自中華民國拔河協會Facebook）

▲成都世運會中華隊拔河項目將首度滿額參賽，女子隊更要挑戰6連霸。（圖／取自中華民國拔河協會Facebook）

文／中央社

2025成都世界運動會將於明年8月登場，國際拔河總會今天正式公告，確認台灣取得拔河運動3個項目的參賽門票，這也是台灣史上首度滿額參賽，其中女子拔河隊更要挑戰6連霸。

國際拔河總會在官網上公告，確認台灣遞補取得明年世運會的男子640公斤級、男女混合580公斤級參賽門票，加上原已取得的女子500公斤級，台灣隊史首次取得世運會拔河滿額資格。

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今年9月的世界室外拔河錦標賽是成都世運會資格賽，當時台灣女子500公斤級摘金，直接取得世運會入場券；而混合580公斤級名列第8、男子640公斤級則排名第9。

2025成都世界運動會將於明年8月7日至17日登場，拔河將是35種競賽運動種類之一，而世運會的拔河僅有3個量級，包括男子640公斤級、女子500公斤級與男女混合580公斤級。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬在接受中央社訪問時表示，當初理事長陳建平上任時就曾立下兩大目標，一是在台灣辦理正式國際錦標賽，二是希望台灣拔河能夠取得世運會「滿額」參賽門票，如今這2個目標都將實現，「也算是理事長即將卸任前最棒的禮物。」

中華民國拔河運動協會預計從明天起至15日，在台中市新社高中辦理2025成都世界運動會3個組別國手選拔；上屆伯明罕世運會台灣代表團共摘下1金6銀6銅，唯一的金牌就來自女子拔河代表隊。

關鍵字： 拔河世運會

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