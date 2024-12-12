大逆轉！「鷹王」楊恩砍22分11助攻　老鷹擊敗尼克挺進NBA盃4強

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季「NBA盃」晉級4強的其中一張門票，12日由亞特蘭大老鷹與紐約尼克上演對決，此戰老鷹克服上半場落後頹勢，在「鷹王」楊恩(Trae Young)砍下22分、5籃板、11助攻領軍，搭配強森(Jalen Johnson)21分、15籃板、7助攻，以及杭特(De'Andre Hunter)全場最高24分加持下，老鷹108比100逆轉贏球，挺進NBA盃4強。

尼克今日主場迎戰老鷹，上半場大蘋果軍團表現有板有眼，包括哈特(Josh Hart)、唐斯(Karl-Anthony Towns)分別有12分以及10分進帳，幫助尼克半場打完以54比47維持領先。

但老鷹第3節起開始反撲，楊恩連續三分球遠飆得手，帶起團隊一波21比4攻勢順利取得領先。末節尼克一度靠著團隊攻勢追近至6分差，但關鍵時刻楊恩有效串聯全隊，加上老鷹杭特、強森也貢獻兇猛火力，最終老鷹就順利逆轉8分收勝。

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老鷹贏球後，將和公鹿爭奪本次NBA盃決賽門票，此戰杭特替補出賽28分52秒，就高效率砍下全場最高24分，楊恩串聯全隊砍下22分、5籃板、11助攻，強森則展現全能身手攻下21分、15籃板、7助攻、2抄截、2阻攻。

飲恨在主場敗北的尼克方面，此戰先發5人全數得分上雙，哈特拿下最高的21分、8籃板、6助攻，唐斯19分、19籃板、5助攻、3抄截、3阻攻。

▲老鷹楊恩領軍逆轉勝尼克，勇闖NBA盃4強。（圖／路透）