運動雲

>

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

▲林書豪。（圖／新北國王提供）

▲林書豪在澳門客場砍下27分，率領新北國王拿下東超聯賽首勝。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超籃球聯賽，11日晚間由林書豪領軍的新北國王，交手地主球隊澳門黑熊，國王此戰開賽就靠林書豪與奧帝強勢取得領先開局，第3節國王更有林書豪、曼尼高接連跳出，一度將領先擴大來到35分之多，最終國王在林書豪砍下27分、7籃板、6助攻、2抄截帶領下，最終114比95大勝地主黑熊。

賽前澳門黑熊在東超拿下2勝2敗，值得一提的是陣中「特例歸化球員」阿提諾，由於轉戰印尼職籃，因此日前已經正式離隊，加上另一名主力鋒線西拉同樣離隊，對於黑熊戰力有著不小折損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於國王此戰賽前僅在東超出賽1場，10月23日主場迎戰黑熊吞敗，此次前進澳門則要力拚本季東超首勝。

▲新北國王林書豪、林書緯、奧帝。（圖／東超聯賽提供）

▲林書緯此戰也貢獻14分、5助攻。（圖／東超聯賽提供）

開賽不到3分鐘，國王防守大鎖李愷諺就苦吞2犯，但林書豪一次強勢切入拋投，讓球隊取得8比3領先。隨後林書豪、李愷諺連續三分彈，國王拉開領先來到16比7。

雖然隨後李愷諺又吞下個人第3犯，但國王奧帝犀利單打建功，隨後林書豪也有漂亮3分打演出，幫助球隊拉開11分領先，首節打完國王也以33比17大幅超前。

第2節國王又靠林書緯連續搶分，將領先擴大為46比28，但林書緯隨後也吞下個人第3犯，黑熊趁勢用三分攻勢追到僅10分落後，但國王「微笑射手」簡祐哲此時連續飆進兩顆三分球止血，隨後手感最燙的奧帝也補上一記三分冷箭，半場打完國王以61比46穩住領先局面。

下半場開打後，林書豪再度三分遠射命中，讓國王以69比48領先，隨後雙方打出火氣，德古拉禁區抓下籃板後，差點肘擊林書豪，險些引發兩邊衝突，隨後裁判透過慢動作檢視，將德古拉動作升級為違反運動道德犯規，隨後曼尼高一次切入暴扣，國王一波17比2攻勢，更將領先擴大為78比48。

第3節尾聲國王輪到亞洲外援桑尼開啟得分模式，國王一度領先多達35分之多，3節打完國王96比63持續穩定領先。

末節黑熊依舊僅能靠著主力後衛崇貴單打搶分，但黑熊總教練凱利教練因為大聲抗議遭吹技術犯規，單場吞下兩次技術犯規遭驅逐出場。最終國王就在5人得分上雙，林書豪砍下27分、7籃板、6助攻、2抄截，順利以19分之差成功復仇擊敗黑熊，拿下本季東超首勝。

▲新北國王林書豪、林書緯、奧帝。（圖／東超聯賽提供）

▲新北國王奧帝上半場火力貢獻幫助球隊拉開領先。（圖／東超聯賽提供）

關鍵字： 林書豪東超EASL林書緯奧帝曼尼高澳門黑熊新北國王

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

快訊／36分狂勝南韓勁旅　領航猿東超聯賽橫掃3連勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

快訊／前PLG職籃「選秀狀元」下放SBL　雲豹阿拉薩轉戰台啤效力

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

快訊／領航猿又得獎了！　布依德勇奪PLG職籃11月MVP

快訊／領航猿又得獎了！　布依德勇奪PLG職籃11月MVP

「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

「日不落」的秘訣！　太陽死神杜蘭特有望傷癒復出戰拓荒者

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

送7萬「純金999金番薯」　海神迎隊史首次9天5戰考驗

送7萬「純金999金番薯」　海神迎隊史首次9天5戰考驗

戰神射手黃聰翰帶愛女Q妹拍宣傳照　8號球衣有滿滿父愛巧思

戰神射手黃聰翰帶愛女Q妹拍宣傳照　8號球衣有滿滿父愛巧思

領航猿成本季PLG霸主　葛拉漢勇奪單周最佳球員

領航猿成本季PLG霸主　葛拉漢勇奪單周最佳球員

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

2主力無限期缺陣鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開杜克「準狀元」爭奪戰

勇士一次網羅3名籃網得分好手？雙方對話中　可能交易籌碼曝

林俊吉決勝期重現一哥霸氣　夢想家捍衛魔鬼主場5連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋美技連發　麟洋配年終賽首勝

2經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

3林來瘋前進澳門　豪神飆27分東超首勝

4鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開準狀元爭奪戰

5勇士一次網羅3名籃網得分好手？

最新新聞

1林俊吉展一哥霸氣　夢想家主場5連勝

2鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開準狀元爭奪戰

3美名嘴酸詹皇：不配聯手柯瑞

4林來瘋前進澳門　豪神飆27分東超首勝

5李洋美技連發　麟洋配年終賽首勝

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

#林家正 微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」害羞謝支持

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366