快訊／「林來瘋」降臨澳門　林書豪東超猛砍27分宰黑熊

▲林書豪在澳門客場砍下27分，率領新北國王拿下東超聯賽首勝。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超籃球聯賽，11日晚間由林書豪領軍的新北國王，交手地主球隊澳門黑熊，國王此戰開賽就靠林書豪與奧帝強勢取得領先開局，第3節國王更有林書豪、曼尼高接連跳出，一度將領先擴大來到35分之多，最終國王在林書豪砍下27分、7籃板、6助攻、2抄截帶領下，最終114比95大勝地主黑熊。

賽前澳門黑熊在東超拿下2勝2敗，值得一提的是陣中「特例歸化球員」阿提諾，由於轉戰印尼職籃，因此日前已經正式離隊，加上另一名主力鋒線西拉同樣離隊，對於黑熊戰力有著不小折損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於國王此戰賽前僅在東超出賽1場，10月23日主場迎戰黑熊吞敗，此次前進澳門則要力拚本季東超首勝。

▲林書緯此戰也貢獻14分、5助攻。（圖／東超聯賽提供）

開賽不到3分鐘，國王防守大鎖李愷諺就苦吞2犯，但林書豪一次強勢切入拋投，讓球隊取得8比3領先。隨後林書豪、李愷諺連續三分彈，國王拉開領先來到16比7。

雖然隨後李愷諺又吞下個人第3犯，但國王奧帝犀利單打建功，隨後林書豪也有漂亮3分打演出，幫助球隊拉開11分領先，首節打完國王也以33比17大幅超前。

第2節國王又靠林書緯連續搶分，將領先擴大為46比28，但林書緯隨後也吞下個人第3犯，黑熊趁勢用三分攻勢追到僅10分落後，但國王「微笑射手」簡祐哲此時連續飆進兩顆三分球止血，隨後手感最燙的奧帝也補上一記三分冷箭，半場打完國王以61比46穩住領先局面。

下半場開打後，林書豪再度三分遠射命中，讓國王以69比48領先，隨後雙方打出火氣，德古拉禁區抓下籃板後，差點肘擊林書豪，險些引發兩邊衝突，隨後裁判透過慢動作檢視，將德古拉動作升級為違反運動道德犯規，隨後曼尼高一次切入暴扣，國王一波17比2攻勢，更將領先擴大為78比48。

第3節尾聲國王輪到亞洲外援桑尼開啟得分模式，國王一度領先多達35分之多，3節打完國王96比63持續穩定領先。

末節黑熊依舊僅能靠著主力後衛崇貴單打搶分，但黑熊總教練凱利教練因為大聲抗議遭吹技術犯規，單場吞下兩次技術犯規遭驅逐出場。最終國王就在5人得分上雙，林書豪砍下27分、7籃板、6助攻、2抄截，順利以19分之差成功復仇擊敗黑熊，拿下本季東超首勝。

▲新北國王奧帝上半場火力貢獻幫助球隊拉開領先。（圖／東超聯賽提供）