送7萬「純金999金番薯」　海神迎隊史首次9天5戰考驗

▲高雄全家海神迎接9天5戰，將送出總價7萬元的「純金999金番薯」。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神12月主場周首周12月14日、15日夯番薯株式会社社⻑「夯總」將來到高雄巨蛋巡視，進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金， 兩週將送出總價值7萬的「純金999金番薯」，每週日賽後抽出一位幸運神隊友將「純金 999」金番薯帶回家！「夯番薯株式会社」主題週為期兩周，也是隊史首次迎接9天5戰考驗。

高雄全家海神隊開季至今7戰累計4勝3負緊追在新北國王及福爾摩沙夢想家之後，本週將展開主場五連戰，14日（六）14時30分交手桃園台啤永豐雲豹隊，15日（日）14時30分迎戰新北國王，18日（三）19時面對臺北戰神隊，是海神隊首度於週三晚間奉上精彩賽事，20日（五）19時再逢台啤雲豹，22日（日）14時30分對上福爾摩沙夢想家隊。

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海神隊第二季季後賽曾有過11天5戰，這是隊史首次例行賽9天5戰，對教練團與海神隊球員都是一大考驗。總教練費雪表示日本也有類似賽程，當時是主、客場奔波但對手相同較單純，主場五連戰面對四支不同隊伍，因應對手不同，對戰策略上球員得更費心。

「客場作戰就還要加移動時間，但賽事間隔也較長。這次第二週打三、五、日，中間就只有一天休息恢復，好處是球員不用移動。」費雪指出，11月休兵三週期間，球隊仍照表操課維持強度與體能，「對戰組合不同，會有不同的作戰策略，球員也需要下功夫。但最重要的是做好休息跟恢復，才能應付密集賽程。」

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