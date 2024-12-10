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送7萬「純金999金番薯」　海神迎隊史首次9天5戰考驗

▲高雄全家海神迎接9天5戰，將送出總價7萬元的「純金999金番薯」。（圖／海神提供）

▲高雄全家海神迎接9天5戰，將送出總價7萬元的「純金999金番薯」。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神12月主場周首周12月14日、15日夯番薯株式会社社⻑「夯總」將來到高雄巨蛋巡視，進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金， 兩週將送出總價值7萬的「純金999金番薯」，每週日賽後抽出一位幸運神隊友將「純金 999」金番薯帶回家！「夯番薯株式会社」主題週為期兩周，也是隊史首次迎接9天5戰考驗。

高雄全家海神隊開季至今7戰累計4勝3負緊追在新北國王及福爾摩沙夢想家之後，本週將展開主場五連戰，14日（六）14時30分交手桃園台啤永豐雲豹隊，15日（日）14時30分迎戰新北國王，18日（三）19時面對臺北戰神隊，是海神隊首度於週三晚間奉上精彩賽事，20日（五）19時再逢台啤雲豹，22日（日）14時30分對上福爾摩沙夢想家隊。

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海神隊第二季季後賽曾有過11天5戰，這是隊史首次例行賽9天5戰，對教練團與海神隊球員都是一大考驗。總教練費雪表示日本也有類似賽程，當時是主、客場奔波但對手相同較單純，主場五連戰面對四支不同隊伍，因應對手不同，對戰策略上球員得更費心。

▲高雄全家海神迎接9天5戰，將送出總價7萬元的「純金999金番薯」。（圖／海神提供）

「客場作戰就還要加移動時間，但賽事間隔也較長。這次第二週打三、五、日，中間就只有一天休息恢復，好處是球員不用移動。」費雪指出，11月休兵三週期間，球隊仍照表操課維持強度與體能，「對戰組合不同，會有不同的作戰策略，球員也需要下功夫。但最重要的是做好休息跟恢復，才能應付密集賽程。」

高雄市政府為鼓勵、培養下一代對體育賽事的興趣與瞭解，擴大運動平權與可及性，高雄市政府運發局、高雄市政府教育局結合一卡通票證股份有限公司共同推出國高中生銅板價看職棒職籃的優惠方案，只要是高雄市國、高中生，凡符合資格且線上預約或現場購票成功者，就能以銅板價50元進場觀看運動賽事。

▲高雄全家海神迎接9天5戰，將送出總價7萬元的「純金999金番薯」。（圖／海神提供）
 

關鍵字： 海神TPBL台籃金番薯

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