夢想家主帥動怒「比中指」　皮爾曼：不是針對裁判

▲福爾摩沙夢想家主帥皮爾曼，此戰出現「比中指」的動怒狀況。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

福爾摩沙夢想家8日以32分之差，在客場慘敗給新北國王，賽後夢想家主帥皮爾曼直言，國王就是聯盟「最強球隊」的標準。另外，針對此戰第2節因為「比中指」動怒的不當舉動遭吹技術犯規，皮爾曼賽後也澄清，此舉不是針對裁判，而是國王助理教練對於場上狀況的反應，讓我覺得有點荒謬。

全場一度落後多達42分，夢想家此戰慘敗給勁敵國王，兩支本季奪冠呼聲極高的強權對壘，此戰讓國王贏得巨大勝利。

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賽後皮爾曼直言，「國王就是聯盟最強球隊的標準，我們還沒達到這個程度，在此之前我們還需要做很多努力。」

砍下全隊最高18分的馬建豪則表示，「整隊都不夠強勢，打得太軟，團隊防守做得很差，犯規次數可以體現這點，防守上不夠有侵略性，我個人只有1籃板也做得太少，沒辦法幫助到球隊。」

執教風格屬於「溫和派」的皮爾曼，此戰在第2節末段因為朝國王球員席念念有詞並且比出中指，因而吞下技術犯規，當下也引發球迷熱議。

賽後皮爾曼談及此事時表示，「完全不是針對裁判，而是和國王的助理教練有關，當時他們對於場上狀況的反應，讓我覺得有點荒謬。」

▲夢想家此戰慘敗給國王，馬建豪坦言團隊打太軟。（圖／TPBL提供）