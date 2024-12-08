美國男籃猛將參戰台籃　領航猿葛拉漢前隊友威爾加盟鋼鐵人

▲生涯曾多次代表美國男籃出賽的威爾，正式加盟鋼鐵人效力。（圖／鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨(7)日主場開幕戰以29分慘敗的高雄鋼鐵人，今天宣布找來具有美國男籃FIBA美洲盃、世界盃資格賽資歷的洋將威爾(William Sidney Davis II)加盟。身高203公分的威爾也是桃園璞園領航猿陣中洋將葛拉漢去年在FIBA世界盃資格賽時的美國男籃隊友，兩人也將在台灣以對手身份碰頭交手。

威爾2015年開啟職業生涯，曾效力美國職籃NBA發展聯盟，另外也曾在希臘、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、羅馬尼亞、阿根廷、委內瑞拉、 肯亞等國職籃隊伍， 於NBA發展聯盟2016-17賽季攻下場均10分、4.4籃板，另外，2022-23賽季於委內瑞拉聯賽拿下場均15.8分、6.6籃板。

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現年32歲的威爾，過去擁有效力美國隊豐富經歷，生涯多次代表美國男籃國家隊出戰FIBA美洲盃、世界盃資格賽等賽事，其中在2022年FIBA AmeriCup美洲盃錦標賽曾奪得銅牌的佳績。

威爾身為目前陣中資歷最豐富且最年長的球員，相信也會帶來很好的經驗傳承，總教練邱大宗表示，威爾是一名身體素質優異且球風穩健的球員，更是近年美國代表隊的成員之一，也期許他能與艾賽亞聯手在關鍵節次率領球隊拚出希望。