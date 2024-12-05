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南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

▲富邦勇士簽下南韓啦啦隊女神金渡娥。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士簽下南韓啦啦隊女神金渡娥。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

連續兩年榮獲PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，本季繼與韓籍啦啦隊員南珉貞(남민정)完成續約後，今天正式宣布再簽下一名韓籍啦啦隊員金渡娥(김도아)！金渡娥最快將在12月28日、29日臺北富邦勇士主場與大家見面。

擁有「仁川女神」封號的金渡娥，2018年開啟啦啦隊生涯，現為韓職SSG登陸者的啦啦隊隊員，在2023亞冠賽、2024MLB首爾海外賽及2024日韓棒球傳奇OB賽皆擔任韓國棒球國家代表隊的啦啦隊員之一。近期最受矚目的世界棒球12強賽，金渡娥與裴垂鉉、朴宰令、李妍珍組成韓籍女神「四大金釵」來台應援，金渡娥海外應援資歷豐富，吸引不少粉絲關注。

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金渡娥外表清新、可甜可辣，私底下更是一名活潑、幽默的甜美女孩，個人社群Instagram帳號累積19.7萬名粉絲追蹤，其中曾有單支舞蹈影片點閱率突破一千萬次，對於加入Fubon Angels，金渡娥說，「非常興奮能成為Angels的一員，我在來到台灣前看了很多Angels的影片，覺得很有台灣獨特的應援風格，大家都非常有活力又熱情，希望自己加入後也能帶給球迷們滿滿的能量，期待儘快在球場與大家見面。」

超高人氣的Fubon Angels新成員金渡娥，預計在今年年底12月28日、12月29日勇士主場首度亮相，與Angels們一同在場邊應援，屆時勇士將規劃一系列豐富有趣的韓國主題內容，更多活動資訊請持續鎖定臺北富邦勇士官方粉絲專頁。

關鍵字： 金渡娥富邦勇士PLG台籃

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