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高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

▲台啤雲豹高錦瑋，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅慘敗賽後球員閉門會議，高國豪直言團隊打得太自私。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅4日遭遇本季最慘烈敗仗，全場一度落後對手台啤永豐雲豹多達30分，最終也以89比112輸球，苦吞3連敗，戰績也持續於全聯盟墊底。賽後球隊本土一哥高國豪直言，「團隊打得太自私了，心態上都只想到自己，輸球像是一盤散沙，希望大家好好調整，找出如何能做得更好。」

賽前就處於戰績墊底「爐主」之位，攻城獅此戰作客挑戰雲豹，在對手進行5天內第3場比賽情況下，首節風城軍團還能與對手抗衡，但次節開始就陷入超過20分落後，期間雖然一度縮小差距至個位數，但末節又是潰不成軍，一度落後達30分，最終也以23分之差慘敗。

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賽後攻城獅總經理張樹人建議球員進行閉門會議，此戰被降為替補出賽的球隊本土一哥高國豪直言，「球員和球員之間彼此的狀況要更了解，今天打到後面，有點不相信對方的感覺，太自私了，心態上只想到自己，沒有團結在一起打球的心，賽後球員之間聊了一下，談談之後的比賽我們該怎麼做。」

此戰高國豪替補出賽拿下6分、2籃板、6助攻、2抄截，他表示，「我自己想太多，沒有回到該有的節奏上，想要做得太完美，傳出漂亮的球，反而該攻該投沒做好，接下來就是好好調整，找出如何能做得更好的方法。」

關鍵字： 高國豪攻城獅TPBL台籃

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