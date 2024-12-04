「新龍王」正式誕生！　巴恩斯狂砍本季新高35分主場拆溜馬

記者杜奕君／綜合報導

雖然開季一度因為傷勢困擾無法上場效力，但多倫多暴龍陣中王牌全能前鋒巴恩斯(Scottie Barnes)在歸隊上陣後表現持續飆升，4日主場迎戰印第安那溜馬之役，巴恩斯全場繳出35分、6籃板、9助攻、1抄截、1阻攻，搭配砍將巴瑞特(RJ Barrett)29分、9籃板、5助攻，暴龍以122比111撂倒溜馬，喜迎2連勝。

此戰暴龍首節就火力全開，在巴恩斯、巴瑞特攜手領軍下，開局一波18比8攻勢取得雙位數領先，首節打完地主暴龍就建立31比23超前。

次節暴龍持續狂轟猛炸，巴瑞特外線持續開火，主戰長人波特爾(Jakob Poeltl)也有所發揮，暴龍一度手握多達22分領先，所幸溜馬靠著明星主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)領軍追分止血，但暴龍半場打完仍以65比48壓制溜馬。

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第3節溜馬追分有所斬獲，將落後縮小回到個位數差距，不過此戰暴龍少主巴恩斯無所不在，全場狂轟本季個人新高35分，還外帶6籃板、9助攻全能演出，最終仍幫助球隊以11分之差在主場贏球，也拿下近期2連勝。

暴龍除了巴恩斯轟下本季個人新高外，巴瑞特29分、9籃板、5助攻，波特爾也攻下17分、10籃板、4助攻、2阻攻。

苦吞3連敗的溜馬方面，哈利伯頓拿下全隊最高30分外帶4籃板、6助攻，長人透納(Myles Turner)16分、7籃板、3阻攻。

▲「新龍王」巴恩斯砍下本季個人新高35分，領軍拿下2連勝。（圖／路透）