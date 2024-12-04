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當「爐主vs.龍頭」！　騎士魔鬼主場狂勝31分打爆巫師

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季戰績一路長紅的克里夫蘭騎士，開季一度締造15連勝以及主場10連勝，被視為本季各隊聞風喪膽最難攻破的「魔鬼主場」。4日主場交手聯盟墊底的華盛頓巫師，騎士團隊群起發揮，全場共有7人得分上雙，在當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)牛刀小試拿下19分、5籃板、7助攻、3抄截帶領下，騎士最終以118比87打爆巫師，開季至今主場寫下12勝1敗佳績。

本季前18場比賽僅拿2勝的巫師，今日作客挑戰當今聯盟例行賽第1的騎士，這場「爐主vs.龍頭」對決戲碼，開賽騎士就給足對手下馬威，在賈蘭德(Darius Garland)三分冷箭加持下，騎士一波19比6攻勢壓制巫師，首節打完就建立多達15分領先。

在雙方實力懸殊下，騎士此戰12人輪番上陣，沒有一位球員出賽時間超過32分鐘，當家球星米歇爾有效串聯全隊，長人莫布里(Evan Mobley)內線威力同樣令巫師陣營難以招架，騎士前3節打完已經手握19分超前。

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反觀巫師追分依舊毫無起色，此戰雖然也有5人得分達雙位數，但當家後衛普爾(Jordan Poole)13分、4籃板、5助攻已經是最高，先發中鋒瓦輪休納斯(Jonas Valanciunas)13分、11籃板嘗試抗衡，但末節騎士又打出32比20猛烈攻勢，最終就以31分之差輕鬆奪勝。

騎士拿下此戰勝利後，戰績19勝3敗持續於全聯盟獨走，本季至今主場戰績來到12勝1敗可說相當亮眼，米歇爾全場貢獻19分、5籃板、7助攻、3抄截，莫布里則有19分、10籃板、2助攻、2阻攻。

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾領軍以31分之差打爆巫師。（圖／路透）

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾領軍以31分之差打爆巫師。（圖／路透）

關鍵字： NBA騎士米歇爾莫布里巫師普爾Donovan Mitchell

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