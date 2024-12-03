運動雲

>

慘！復出1場又進傷兵名單　夢想家一哥蔣淯安無奈高喊該拜拜

▲雲豹林信寬、高錦瑋、克羅馬，夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲蔣淯安復出首戰打完，又再度進入傷兵名單。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

本季轉戰加盟福爾摩沙夢想家，明星控衛蔣淯安因為膝蓋傷勢缺席了開季前6場比賽，上周六作客挑戰前東家台啤永豐雲豹，卻在比賽尾聲決勝期遭遇腳踝扭傷狀況退場。根據TPBL職籃聯盟最新傷兵名單公告，蔣淯安由於左腳踝扭傷，確定僅復出1場又再次進入傷兵名單。蔣淯安接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「很無奈，真的該去拜拜一下了！」

告別10年台啤(雲豹)生涯，蔣淯安休賽季選擇回到故鄉台中，也成為夢想家爭取隊史首冠的最重要補強。不過由於右膝蓋傷勢，蔣淯安自9月就進行PRP自體血小板增生注射療法，直到上周六(30日)才正式回歸賽場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正式披上夢想家球衣出賽首戰，蔣淯安先發展現高效率，在25分30秒的出賽時間攻下19分、2籃板、2助攻、1抄截，不過在決勝期一次爭搶籃板落地時，蔣淯安不慎造成左腳踝扭傷，隨後退場治療，也並未出席賽後記者會。

昨日TPBL職籃公布本周傷兵名單，蔣淯安確定因為腳踝傷勢再度缺陣，目前回歸時間尚未確定。

對此蔣淯安透露，「已經照過MRI核磁共振，腳踝的狀況大致還可以，目前可以行走，但傷處確實有些腫脹，因此還要看恢復狀況才能確定何時能夠再度上場。」

蔣淯安無奈表示，「回歸首戰就又再受傷，心情上確實有點沮喪，也許自己真的應該再去拜拜一下，祈求身體能健康重返賽場。」

值得慶幸的是，雖然蔣淯安再度傷退，不過夢想家陣中另一名主力控衛林俊吉也在同場回歸，該役也有10分、4籃板、3助攻、1抄截貢獻。雖然上周遭到雲豹克羅馬準絕殺輸球，但夢想家目前仍以5勝2敗居於聯盟龍頭地位。

▲雲豹林信寬、高錦瑋、克羅馬，夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲蔣淯安本周比賽將再度缺陣。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 蔣淯安夢想家TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雲豹「旅遊玩咖總動員」主題周　玩爆桃園巨蛋

雲豹「旅遊玩咖總動員」主題周　玩爆桃園巨蛋

麟洋配年終賽確定最後一舞　大馬奧運銅牌好手盛讚：威脅性依舊

麟洋配年終賽確定最後一舞　大馬奧運銅牌好手盛讚：威脅性依舊

鋼鐵人迎接海音館開幕戰　PLG職籃找金曲歌后A-Lin站台拍形象片

鋼鐵人迎接海音館開幕戰　PLG職籃找金曲歌后A-Lin站台拍形象片

預約「年度最佳洋將」　伯朗單場狂轟31分奪PLG單周最佳球員

預約「年度最佳洋將」　伯朗單場狂轟31分奪PLG單周最佳球員

快訊／歐陸最強禁區悍將重返台籃　艾德加盟高雄全家海神

快訊／歐陸最強禁區悍將重返台籃　艾德加盟高雄全家海神

《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐　長跑健將周庭印、曹純玉拜師

《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐　長跑健將周庭印、曹純玉拜師

野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

攻城獅克拉關鍵妨礙中籃惹禍　特攻主場戲劇性1分險勝止敗

攻城獅克拉關鍵妨礙中籃惹禍　特攻主場戲劇性1分險勝止敗

盧紹軒為家鄉觀光站台　力拚自由車全國錦標賽奪冠

盧紹軒為家鄉觀光站台　力拚自由車全國錦標賽奪冠

傳奇車手凱文迪許來台加持　環法自行車挑戰賽日月潭開跑

傳奇車手凱文迪許來台加持　環法自行車挑戰賽日月潭開跑

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

熱門新聞

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮12強吐心聲：承認台灣變強

2陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

3紅葉奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨翻

4葉總領軍飛日本　味全排陳冠偉等5投進修

5林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

最新新聞

1復出1場又傷　蔣淯安親曝傷勢狀況

2斑馬砲塔　溫班亞瑪近8戰場均31.1分

3因卡森斯重傷而夭折的超級強權

4湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

5台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲自曝私下I人但工作變E人　餅總爆料：他其實是氣氛大師！

陳傑憲合體愛妻走紅毯　分享私下最浪漫2件事！

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366