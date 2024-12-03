慘！復出1場又進傷兵名單　夢想家一哥蔣淯安無奈高喊該拜拜

▲蔣淯安復出首戰打完，又再度進入傷兵名單。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

本季轉戰加盟福爾摩沙夢想家，明星控衛蔣淯安因為膝蓋傷勢缺席了開季前6場比賽，上周六作客挑戰前東家台啤永豐雲豹，卻在比賽尾聲決勝期遭遇腳踝扭傷狀況退場。根據TPBL職籃聯盟最新傷兵名單公告，蔣淯安由於左腳踝扭傷，確定僅復出1場又再次進入傷兵名單。蔣淯安接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「很無奈，真的該去拜拜一下了！」

告別10年台啤(雲豹)生涯，蔣淯安休賽季選擇回到故鄉台中，也成為夢想家爭取隊史首冠的最重要補強。不過由於右膝蓋傷勢，蔣淯安自9月就進行PRP自體血小板增生注射療法，直到上周六(30日)才正式回歸賽場。

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正式披上夢想家球衣出賽首戰，蔣淯安先發展現高效率，在25分30秒的出賽時間攻下19分、2籃板、2助攻、1抄截，不過在決勝期一次爭搶籃板落地時，蔣淯安不慎造成左腳踝扭傷，隨後退場治療，也並未出席賽後記者會。

昨日TPBL職籃公布本周傷兵名單，蔣淯安確定因為腳踝傷勢再度缺陣，目前回歸時間尚未確定。

對此蔣淯安透露，「已經照過MRI核磁共振，腳踝的狀況大致還可以，目前可以行走，但傷處確實有些腫脹，因此還要看恢復狀況才能確定何時能夠再度上場。」

蔣淯安無奈表示，「回歸首戰就又再受傷，心情上確實有點沮喪，也許自己真的應該再去拜拜一下，祈求身體能健康重返賽場。」

值得慶幸的是，雖然蔣淯安再度傷退，不過夢想家陣中另一名主力控衛林俊吉也在同場回歸，該役也有10分、4籃板、3助攻、1抄截貢獻。雖然上周遭到雲豹克羅馬準絕殺輸球，但夢想家目前仍以5勝2敗居於聯盟龍頭地位。

▲蔣淯安本周比賽將再度缺陣。（圖／TPBL提供）