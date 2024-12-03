快訊／歐陸最強禁區悍將重返台籃　艾德加盟高雄全家海神

▲立陶宛禁區悍將艾德重返台籃，加盟高雄全家海神。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

過往曾在T1職籃時期，幫助新北中信特攻打出奪冠佳績的立陶宛禁區悍將艾德，3日正式回歸台籃戰線！TPBL職籃高雄全家海神宣布，艾德正式簽約加盟海神效力。艾德除了迫不及待投入全新團隊效力，也喊話將全力幫助海神在例行賽取得登頂佳績。

海神3日宣布與前立陶宛國家隊艾德完成簽約，身高207公分的艾德曾代表立陶宛國家隊出賽世界盃資格賽，上季效力墨西哥及委內瑞拉聯賽，是擁有三分投射砲火的全能歐陸長人，將為高雄全家海神隊禁區帶來豐富經驗與戰力。

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艾德上季在結束台灣球季後，暑假先後在委內瑞拉和墨西哥聯賽出賽，其中委內瑞拉出賽26場，場均13.4分、6.5籃板、1.5助攻，繳近4成的三分球命中率。

墨西哥聯賽出賽14場場均12.2分、7.3籃板，三分球命中率近3成，相信國內球迷對他也並不陌生，他上季效力中信特攻場均20.6分、10籃板、3成三分球命中率。

對於海神隊的全新體系艾德十分期待，相較於先前系統，艾德認為海神本季更接近歐洲系統，強調團隊、紀律以及戰術執行力，「相信這會激發出球員最好的一面。在海神我看到團隊與個人成長的機會，教練團和管理高層對籃球的熱情與遠景讓我很有共鳴，我迫不及待成為航向成功旅程的一份子。」

為海神爭取例行賽登頂是艾德的首要目標，場上貢獻之餘也幫助隊友成長，朝季後賽拚冠邁進。他目前持續專注在訓練課表，強化體能與技術，做好準備以最佳的狀態加入團隊。

艾德說，「很期待與隊友會合，展開訓練，培養出團隊默契與良好的化學效應，讓我們為了達到更高的理想彼此良性競爭。神隊友們，你們的鼓勵與支持是我每場比賽拼戰的最佳動力，讓我們攜手打造令人難忘的賽季。」