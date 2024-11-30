12強冠軍投手陳柏清認證　獵鷹主控谷毛唯嘉魅力如同陳傑憲

▲12強中華冠軍隊投手陳柏清，今日現身PLG職籃擔任獵鷹一日店長 。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊世界12強冠軍班底投手陳柏清，30日化身「一日店長」，為母企業同體系的PLG職籃台鋼獵鷹主場開幕戰站台，陳柏清更點名最欣賞獵鷹主控「鷹速小子」谷毛唯嘉，直言他的和12強的「台灣隊長」陳傑憲差不多高，但兩人都是球隊非常倚重的關鍵人物，令人相當佩服。

本次12強為中華隊立下汗馬功勞的陳柏清，以職棒菜鳥身份在預賽對上強敵日本，主投3.1局僅有2分自責分，表現令外界眼睛為之一亮，也成為雄鷹本土投手新希望。

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今日陳柏清受到職籃獵鷹邀請擔任「鷹SHOP」商品部一日店長，也是開幕戰特別嘉賓，陳柏清害羞表示，「自己當店長的表現只能打60分，原本擔心要招攬客人，沒想到只要站著和球迷們拍照就好。」

小時候就會和爸爸一起看NBA，陳柏清對於湖人逝世傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)印象深刻，至於獵鷹陣中最有印象的球員，陳柏清則點名身高175公分的獵鷹主控谷毛唯嘉。

陳柏清認為，谷毛唯嘉和12強的「台灣隊長」陳傑憲差不多高，但兩人都是球隊非常仰賴的關鍵要角，令人相當佩服。

陳柏清表示，「雖然谷毛唯嘉和陳傑憲身材都比較嬌小，但卻能用出色運動表現帶出個人魅力，他們的個人特質也能替球隊帶來良好效應，能展現出自己的特色真的很重要。」

▲陳柏清今日現身獵鷹主場，受到眾多球迷追逐。（圖／台鋼獵鷹提供）