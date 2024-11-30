快訊／飆風玫瑰羅斯有望來台　雲豹執行長張建偉：機率飆升至5成

▲NBA退役傳奇球星「飆風玫瑰」羅斯來台機率提升至5成。（圖／CFP）

記者杜奕君／桃園報導

TPBL職籃本賽季，又將迎接前NBA超級球星「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)來台了嗎？根據台啤雲豹執行長張建偉最新說法，「羅斯來台機率已經大幅提升至50％，來台後是否打球我不敢說，但一定會在雲豹主場亮相，也許讓聯盟跟各隊看到他的價值，我就有機會讓他真的上場打球。」

日前羅斯即將來台傳聞再度甚囂塵上，對此，今日雲豹主場開幕戰對上夢想家，球團執行長張建偉親自表態，「羅斯來台機率已經大幅提升至5成，來台打不打球我不敢說，但『來了好談』，也許來到台灣看看狀況，就能出現新的機會。」

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張建偉解釋，「也許明年農曆新年後，狀態會比較明朗，目標是希望4月主場時羅斯能夠來台，畢竟他剛剛從NBA退役，影響力一定還在，先找他來我才能努力留住人。」

「也許羅斯來台，能看到台灣的價值，會覺得薪水也許不是最重要的事，等他來台時，我也能安排他和聯盟、各球團吃飯談談，對羅斯本人沒損失，也許事情也能有新的轉機。」張建偉如此說道。

▲雲豹執行長張建偉(右)爆料，羅斯來台機率已經大幅提升至5成。（圖／TPBL職籃提供）