肘擊＋超兇狠衝撞！　馬刺保羅、湖人羅素爆衝突險幹架

記者杜奕君／綜合報導

NBA場上衝突情況時有所聞，不過「控衛之神」保羅(Chris Paul)的場上小動作，往往令對手恨得牙癢癢，成為不少球員眼中的「頭號公敵」！28日湖人對上馬刺之戰，保羅就因為一次運球肘擊湖人控衛羅素(D'Angelo Russell)的動作，讓羅素隨後直接在防守時大力衝撞保羅，兩人當下爆發口角衝突，所幸隊友及裁判擋住兩人，事態才未擴大。

▲湖人羅素在被保羅肘擊後，選擇以超兇狠衝撞回擊。（圖／路透）

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在NBA賽場已是沙場老將的CP3保羅，場上無論球技或是小動作，都是頂級水準，此戰主場迎接紫金軍團踢館，保羅和老友詹姆斯(LeBron James)場上過招自然是一大賣點，不料保羅卻在比賽中和湖人控衛羅素爆發衝突，成為場上另類焦點。

比賽第2節時，保羅一次從底線持球帶過半場，在運球時明顯「肘擊」了羅素，後者雖有閃躲動作，但仍明顯對此動作感到不滿。

在保羅運球即將通過中場時，羅素直接用右肩狠狠的朝保羅蓄意衝撞，當下兩人隨即怒目相對並口中不斷碎念互噴垃圾話，當下隊友及裁判也迅速將兩名當事者分開，避免衝突再度擴大。

此戰最終湖人以119比101大勝馬刺，羅素可說是面子、裡子雙贏，除了球隊贏球順利終止3連敗，個人也在此戰繳出11投7中，17分、5助攻、1抄截的好表現。

至於保羅方面，不僅球隊終止4連勝，此戰個人也僅有6投1中，合計5分、2籃板、6助攻表現。

▲馬刺保羅不僅是控衛之神，也是場上的小動作大師。（圖／路透）