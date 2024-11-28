「大鬍子」哈登狂飆本季新高43分　快艇狂勝25分賞巫師13連敗

記者杜奕君／綜合報導

即便本賽季以「單核心」模式帶隊，「大鬍子」哈登(James Harden)憑藉全能身手，帶領球隊持續闖出佳績。28日踢館挑戰華盛頓巫師，哈登前兩節就轟下31分，全場貢獻本季新高43分外帶4籃板、7助攻、3抄截，攻防一體的強勢表現，率領快艇末節一度拉開31分領先，最終快艇就以121比96贏球，賞給巫師難堪13連敗。

賽前處於12連敗的巫師，今日迎戰快艇來訪，身為快艇主將的哈登開賽就火力四射，前兩節出賽19分52秒就狂轟31分，也幫助半場打完就取得17分大幅領先。

下半場開打後，快艇持續擴大領先差距，除了哈登持續狂飆外，禁區支柱祖巴奇(Ivica Zubac)也開始加入搶分行列，末節快艇一波17比8攻勢，隨後更一度將領先擴大來到31分之多，比賽勝負也早早底定。

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最終快艇就在哈登單場狂飆43分外帶4籃板、7助攻、3抄截帶動下，以121比96大勝。快艇除了哈登狂飆本季個人新高43分外，祖巴奇拿下18分、16籃板，禁區威力同樣令巫師難以招架。

苦吞近期13連敗的巫師，目前在整個11月份都尚未贏球，此戰全隊以布洛格登(Malcolm Brogdon)拿下17分、6助攻、2抄截表現最佳，主力後衛普爾(Jordan Poole)雖然傷癒歸隊，但全場7投僅1中，拿下8分、3助攻、2抄截，還發生多達6次失誤。

▲快艇哈登狂飆本季新高43分，賞巫師難堪13連敗。（圖／路透）