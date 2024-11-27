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Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

記者杜奕君／綜合報導

經歷開季一度低迷表現後，密爾瓦基公鹿近期狀態逐漸回升，27日作客挑戰邁阿密熱火，即便當家王牌「字母哥」(Giannis Antetokounmpo)因為左膝傷勢缺陣，但明星主控里拉德(Damian Lillard)全場三分球13投8中，轟下37分、12助攻，幫助公鹿以106比103贏球，除了NBA盃拿下3連勝，近期更是狂掃一波5連勝。

狀態火燙的公鹿今日踢館南灘遭遇熱火，即便安戴托昆波因為左膝腫脹不克出賽，但里拉德扛起全隊攻勢，首節個人就飆進17分，也幫助公鹿上半場打完取得65比51領先。

不過熱火在第3節吹起反撲號角，「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)領軍出擊，熱火在此節尾聲一波20比5攻勢，3節打完追成僅剩5分差距。

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末節雙方持續拉鋸激戰，熱火羅齊爾(Terry Rozier)在終場前30.5秒飆進三分彈，幫助熱火追到僅1分差，但後續熱火攻勢斷電，公鹿靠著普林斯(Taurean Prince)關鍵兩罰鎖住戰局，最終3分險勝。

公鹿此戰贏球功臣首推里拉德，全場他砍下37分、12助攻，包含8記三分球，成功扛起球隊也笑納5連勝，目前在NBA盃也拿到3勝0敗佳績。

主場飲恨的熱火方面，巴特勒拿下全隊最高23分外帶4籃板、5助攻，希洛(Tyler Herro)18分、5籃板、5助攻。

▲里拉德狂砍37分、12助攻，單場投進8記三分球率公鹿5連勝。（圖／路透）

▲里拉德狂砍37分、12助攻，單場投進8記三分球率公鹿5連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA里拉德公鹿Damian Lillard安戴托昆波

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