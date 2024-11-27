奧運夢碎！湖人明星控衛羅素喊歸化　立陶宛籃協婉拒

▲湖人羅素歸化立陶宛男籃遭婉拒。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA洛杉磯湖人明星控衛羅素(D'Angelo Russell)，日前喊話希望歸化效力立陶宛男籃，一同出征2028年洛杉磯奧運，在當時引發球迷熱議。不過近日立陶宛籃協發表聲明，表示目前國家隊針對歸化議題並無此規劃，無疑讓羅素碰了個軟釘子。

現年28歲的羅素，由於妻子具有立陶宛血統，因此有機會取得立陶宛國籍，日前芝加哥公牛本季首輪新秀布澤利斯(Matas Buzelis)的父母在拜訪總統府時，向立陶宛現任總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)提出此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而羅素隨後也在個人社群轉發此消息，並寫下，「讓這件事發生吧！」對歸化效力立陶宛男籃顯然有不小興趣。

不過近日立陶宛國家隊發出聲明，強調並未針對此事與羅素討論，也未啟動任何歸化程序，曾經訪台的立陶宛籃協主席巴爾丘納斯(Mindaugas Balciunas)表示，「國家隊希望靠著本土人才爭取佳績，歸化球員已經超出籃球範圍，而是法律上的議題。」

羅素本季在湖人平均能繳出11.2分、2.3籃板、5助攻，曾1次入選聯盟明星賽，雖然有高度意願歸化，但立陶宛男籃顯然對於此議題興趣缺缺，要在2028洛杉磯奧運看到羅素披上立陶宛國家隊戰袍，顯然機率是微乎其微。

▲羅素表態希望代表立陶宛男籃出征洛杉磯奧運。（圖／達志影像／美聯社）