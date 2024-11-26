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又是末節崩盤！勇士搞砸18分領先　柯瑞轟28分仍遭籃網大逆轉

記者杜奕君／綜合報導

賽前位居西區龍頭的金州勇士，26日主場迎戰布魯克林籃網，勇士一哥「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)雖然狂砍全隊最高28分、7助攻，還幫助球隊在第3節一度手握18分大幅領先，但近況不錯的籃網末節上演大逆襲，施洛德(Dennis Schroder)全場狂轟31分、5籃板、7助攻帶領下，籃網最終128比120逆轉勝，不僅戰績站上東區第8名，也讓勇士排名滑落至西區第2位。

籃網本季在不被看好下，開季至今反而打出中規中矩表現，今日作客挑戰西區勁旅勇士，開賽就先聲奪人以34比30取得領先。

不過勇士次節迅速回神，在王牌柯瑞領軍下，單節打出37比24猛攻逆轉超前，第3節勇士諸將更是持續飆分，領先對手籃網一度多達18分。

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但末節戰況豬羊變色，籃網此戰手感最燙的主控施洛德，在第4節一度連拿8分逆轉戰局，終場前1分5秒，籃網瓦特佛(Trendon Watford)飆進關鍵三分彈，讓領先來到9分安全距離，隨後勇士雖然靠著柯瑞三分冷箭追成6分差，但施洛德最後關頭兩罰俱中奠定勝果，最終籃網就上演精彩逆轉勝。

此戰籃網贏球後喜迎2連勝，目前8勝10敗戰績也已經站上東區第8位，施洛德砍下全場最高31分外帶5籃板、7助攻，湯瑪斯(Cam Thomas)19分，威廉斯(Ziaire Williams)19分、10籃板、4助攻2抄截。

苦吞2連敗的勇士，目前戰績也滑落至西區第2位，柯瑞全場投進8顆三分球拿下28分、4籃板、7助攻，威金斯(Andrew Wiggins)則貢獻18分。

▲勇士柯瑞轟下28分，仍在主場遭籃網大逆轉。（圖／路透）

▲勇士柯瑞轟下28分，仍在主場遭籃網大逆轉。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞籃網施洛德Stephen Curry

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