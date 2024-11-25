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不敗騎士神話！　蜘蛛人米歇爾飆26分主場喜迎10連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季最火燙隊伍克里夫蘭騎士，在25日主場迎戰多倫多暴龍，靠著球隊一哥「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)轟下26分帶動下，最終122比108擊退暴龍，除了喜迎主場「10連勝」，目前開季至今17勝1敗的亮眼戰績，也持續於全聯盟獨走。

雖然日前開季15連勝遭到波士頓塞爾提克斬斷，但騎士吞下本季首敗後，整體表現依舊亮眼，今日騎士靠著一哥米歇爾，以及近期打出佳作的後衛傑隆(Ty Jerome)攜手出擊，半場打完騎士就取得雙位數10分領先。

但暴龍在下半場靠著砍將巴瑞特(RJ Barrett)領軍追分，一度追到僅6分差，不過騎士在末節靠著米歇爾帶起一波10比1猛烈攻勢奠定勝果，最終就以14分之差贏球。

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迎接主場10連勝的騎士，此戰除了一哥米歇爾砍下26分外，傑隆也有26分、5助攻、4抄截，主戰長人艾倫(Jarrett Allen)23分、13籃板，全隊共有6人得分上雙。

吞下客場9連敗的暴龍方面，一哥巴恩斯(Scottie Barnes)傷癒歸隊第2戰拿下18分、7籃板、7助攻，迪克(Gradey Dick)也有18分進帳，至於巴瑞特則是16分、6籃板、6助攻。

▲「蜘蛛人」米歇爾領軍主場10連勝不敗。（圖／路透）

▲「蜘蛛人」米歇爾領軍主場10連勝不敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA騎士10連勝米歇爾暴龍巴恩斯巴瑞特

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