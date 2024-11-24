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西區龍頭勇士輸了！　馬刺溫班亞瑪復出轟25分7籃板9助攻奪勝

記者杜奕君／綜合報導

因為膝蓋傷勢連續缺陣3戰的聖安東尼奧馬刺當家球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)24日主場迎戰強敵金州勇士之戰總算復出，不過目前暫居西區龍頭的勇士此戰團隊攻勢猛烈，第3節一度手握17分大幅領先優勢，但末節馬刺靠著溫班亞瑪全力反撲，全場攻下25分、7籃板、9助攻、3阻攻帶領下，馬刺104比94逆轉奪勝。

賽前以12勝3敗高居西區龍頭的勇士，此戰開賽就給足地主黑衫軍下馬威，在威金斯(Andrew Wiggins)強勢飆分下，首節勇士就建立29比17領先優勢。

所幸第2節開始，馬刺逐漸加溫，老將巴恩斯(Harrison Barnes)同樣有所發揮，不過半場打完勇士仍以50比38領先。

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勇士第3節由柯瑞帶起一波9比2攻勢，瞬間將領先拉開來到77比60，但馬刺新秀卡瑟爾(Stephon Castle)連續強勢切入得手，3節打完幫助馬刺追成10分落後。

末節馬刺攻勢再起，溫班亞瑪強勢切入，終場前8分6秒又將落後縮小為4分差距，勇士緊急暫停後，馬刺又靠溫班亞瑪三分彈追到僅1分落後。

所幸此時勇士一哥柯瑞挺身而出，強勢三分彈稍稍澆熄主場馬刺反撲氣燄，但馬刺關鍵時刻靠著卡瑟爾與溫班亞瑪連續三分彈，再度取得7分領先優勢。

勇士最後關頭仍靠柯瑞三分彈續命，但溫班亞瑪關鍵給球幫助巴恩斯強勢切入3分打，隨後溫班亞瑪又補上兩罰俱中，馬刺就上演精彩逆轉秀，以104比94擊敗西區龍頭勇士。

馬刺此戰以溫班亞瑪砍下25分、7籃板、9助攻、3阻攻最佳，巴恩斯22分、8籃板，卡瑟爾19分、3籃板、3助攻。

末節團隊僅拿13分，還被對手轟下33分種下輸球敗因的勇士方面，此戰威金斯拿下全隊最高20分，一哥柯瑞手感欠佳，全場16投5中拿下14分、7籃板、5助攻。

▲馬刺溫班亞瑪復出就猛砍25分7籃板9助攻擊敗強敵勇士。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪復出就猛砍25分7籃板9助攻擊敗強敵勇士。（圖／路透）

關鍵字： 勇士柯瑞溫班亞瑪馬刺斑馬NBAVictor Wembanyama

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