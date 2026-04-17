楚奧特布朗克斯4戰5轟　史坦頓讚嘆：必須承認他的偉大

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基17日在主場以4比11不敵天使，雖然賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）再度於同場比賽開轟，兩人合計已是第61次在同場賽事敲出全壘打（含季後賽），但仍擋不住楚奧特（Mike Trout）持續在布朗克斯發威。

楚奧特此戰再轟1發全壘打，4連戰累計5轟，寫下近35年來對洋基系列賽最驚人的長打秀；根據紀錄，自1990年藍鳥貝爾（George Bell）之後，楚奧特成為首位在對洋基單一系列賽中敲出5轟的球員。

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而且這也是首位在紐約完成這項壯舉的打者；洋基過去在賈吉與史坦頓同場開轟的60場比賽中拿下53勝，但這次定律失靈，楚奧特徹底主宰系列賽。

史坦頓賽後也不吝稱讚對手，「這真的很不可思議，他和賈吉整個系列賽的表現都很精彩，當然，你不希望這種事情發生在我們身上，但你必須承認那種偉大。」

洋基先發佛里德（Max Fried）此役控球不穩，牛棚後續也未能止血，讓天使一路擴大比分；佛里德表示，「我們顯然還沒有打出符合我們標準的內容，但我們知道自己是一支什麼樣的球隊，尤其是看看我們開季時的表現，我們所擁有的那個標準，我們一定會找回來。」

楚奧特第7局再度開轟，面對洋基菜鳥奇維利（Angel Chivilli）轟出1發飛行距離預估446英尺的超大號全壘打，直接飛進左外野看台。

談到這趟紐約系列賽的火燙手感，楚奧特說，「這真的很有趣，從比賽一開始到結束都是如此；感覺就像我們彼此之間一直在來回對轟。」

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洋基直到第8局似乎才決定不再正面對決楚奧特，當時亞布洛（Ryan Yarbrough）發生投手犯規後，讓一壘形成空位，洋基選擇故意四壞保送楚奧特；不過下一棒阿戴爾（Jo Adell）隨即把球轟進右外野看台，補上一發滿貫砲，徹底擊潰洋基。

布恩賽後直言，「這就是整個系列賽的寫照，我們就是沒能把球留在球場內；這原本是我們在這個系列賽之前做得非常好的地方，但他們就是不斷朝我們進攻。」

這個4連戰雙方各拿2勝，除了讓外界更加關注洋基牛棚問題外，也讓賈吉與楚奧特兩大球星的對轟成為系列賽最大焦點。

賈吉此役首局就從蘇特（Brent Suter）手中轟出本季第8發全壘打，也是他連4場開轟，目前與沃克（Jordan Walker）並列大聯盟全壘打王。

這也是賈吉生涯第89支首局全壘打，在洋基隊史排名第3，僅次於貝比魯斯（Babe Ruth）的123轟與曼托（Mickey Mantle）的103轟。

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）



至於近況稍顯沉寂的史坦頓，則在第3局轟出本季第2發全壘打，幫助洋基一度取得領先；這支兩分砲是從山德林（Nick Sandlin）手中擊出，預估飛行距離同樣達446英尺，直落紀念公園方向。

談到那一轟，史坦頓說，「我就是逮中了一顆速球。他是低肩側投型的投手，所以我確保自己能把球打高、打進空中。」