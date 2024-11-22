中華男籃首秀飆15分13籃板　高柏鎧還幫胡瓏貿取外號「小約基奇」

▲高柏鎧加入中華男籃後首場正式國際賽表現亮眼。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃新任歸化洋將高柏鎧，21日在2025亞洲盃男籃資格賽第2階段，面對香港之戰，全場繳出15分、13籃板、2抄截、5阻攻全面數據，順利幫助中華男籃以30分之差擊敗香港男籃奪勝。賽後高柏鎧甚至透露，「自己幫隊友胡瓏貿取了一個『小約基奇』(Nikola Jokic)的綽號，因為胡瓏貿打球很聰明！」

在今夏瓊斯盃首度代表中華男籃出賽，高柏鎧今日首度於FIBA正式國際賽登場，全場15分、13籃板、2抄截、5阻攻。賽後高柏鎧表示，「這是一場很棒的勝利，大家還有很多進步空間。但我的工作就是要表現強硬。」

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談到和胡瓏貿的聯手，高柏鎧表示，「他每次上場都會狂噴垃圾話，但真的也是很聰明的球員，能和他同隊真的太棒，我都叫他小約基奇，他就像是比較矮的版本，在場上總是很打得很聰明，也很有耐心，能有這樣的隊友太棒了。」

此戰大勝香港後，中華男籃下一戰將在25日客場對上紐西蘭，高柏鎧透露，「紐西蘭身材高大，對我來說是挺大的考驗，但自己仍要適應FIBA的規定，也要避免太早陷入犯規麻煩。」

▲胡瓏貿被高柏鎧叫做「小約基奇」。（圖／籃協提供）