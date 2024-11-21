快訊／中華男籃「夢幻隊」好威　台北和平館主場痛宰香港30分

▲胡瓏貿重返中華男籃，就拿下17分7籃板幫助球隊在亞洲盃資格賽拿下首勝。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃在2025亞洲盃資格賽第2階段，21日主場迎戰香港，在全場4632位球迷進場助威下，上半場中華隊就展現兇猛火力，小將馬建豪連續三分球狂飆，第3節中華隊更是一度以40分遙遙領先。最終中華男籃在胡瓏貿17分、7籃板，高柏鎧15分、13籃板，搭配阿巴西轟下全隊最高18分，中華男籃「夢幻隊」最終就以85比55大勝贏球。

開賽中華男籃排出高柏鎧、胡瓏貿、劉錚、林庭謙、陳盈駿擔任先發，中華隊率先由林庭謙中距離首開紀錄，隨後胡瓏貿更是三分球、快攻連拿5分，中華隊開局打出7比0猛攻。

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暫停過後中華隊持續攻勢，高柏鎧、陳盈駿連續禁區取分，在胡瓏貿單節拿下7分，高柏鎧也攻下6分，首節中華隊以23比12領先。

▲高柏鎧15分、13籃板捍衛中華男籃禁區。（圖／中華籃協提供）

第2節中華隊又是一波10比0開局，阿巴西連續單打命中後，中華隊33比12遙遙領先，香港男籃本集進行將近6分鐘才首度得分，隨後馬建豪連續飆進3記三分彈，半場打完以51比22超前。

下半場開打後，中華隊又靠著胡瓏貿三分球帶起攻勢，劉錚快攻切入得手後，一波11比0猛攻讓中華隊取得62比22大幅領先。3節打完中華隊也以67比34領先。

末節開打後，香港男籃一度打出8比0攻勢，將落後縮小至25分差。但阿巴西三分彈命中，胡瓏貿強勢切入得手穩住軍心，又將領先擴大至30分之多，最後關頭周桂羽也獲得上場機會拿分，終場中華男籃就以30分之差在主場贏球，也拿下亞洲盃資格賽首勝。

此戰中華隊以阿巴西拿下18分最佳，胡瓏貿17分、7籃板，高柏鎧15分、13籃板，馬建豪13分，陳盈駿則是5分、13助攻、5抄截串聯全隊。

▲中華男籃主場30分之差大勝香港。（圖／中華籃協提供）