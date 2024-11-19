傳不停！「鷹王」楊恩單場猛送19助攻　創NBA本賽季單場新高

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹19日靠著防守大鎖丹尼爾斯(Dyson Daniels)致勝防守建功，幫助球隊以109比108攻破沙加緬度國王主場。此戰老鷹陣中王牌球星楊恩(Trae Young)雖然手感欠佳，全場7投僅1中拿下7分，但卻傳出NBA本賽季新高的單場19次助攻，距離個人生涯最高紀錄20次助攻，也僅有1次差距，展現驚人傳球天賦及能力。

開季一度開高走低的老鷹，在近期傷兵逐漸回歸後，整體戰力稍稍回穩，今日踢館挑戰國王，兩隊開賽就呈現激烈拉鋸，前3節打完地主國王還以4分領先。

但末節老鷹展現強大防守威力，單節僅讓國王拿到15分，特別是最後關頭老鷹防守魔人丹尼爾斯成功封鎖國王明星主控福克斯(De'Aaron Fox)的逆轉一擊，讓老鷹以1分險勝。

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此戰老鷹會打來如此辛苦，其中一大關鍵就是王牌球星楊恩手感低迷，全場僅有7次出手命中1球，與本賽季場均出手超過17次相比，呈現極大落差。

所幸楊恩雖然進攻狀況不佳，但改開啟「傳球模式」幫助球隊，全場送出多達19次助攻，創下聯盟本賽季單場新高，距離2023年時所寫下個人單場最高20次助攻，也僅有1次差距，出色表現也是球隊致勝功臣。

靠著楊恩的火燙助攻秀，老鷹拿下近4戰內第3勝，本季至今楊恩場均可攻下22.6分、4籃板、11.6助攻、1.1抄截，目前在聯盟助攻榜上高居第2位，僅次於丹佛金塊的「小丑」約基奇(Nikola Jokic)的11.7次。

▲「鷹王」楊恩單場狂傳19次助攻，改寫NBA本季單場新高紀錄。（圖／路透）