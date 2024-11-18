U19籃球聯盟翁子皓3歲開始打球　偶像是「喬丹阿公」

▲未來籃圖翁子皓（左）偶像是「喬丹阿公」。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟17日在台北市和平國小進行U12一般組第2組例行賽，未來籃圖一日兩戰順利拿下2連勝。未來籃圖中鋒翁子皓3歲就開始摸球，9歲接受正規訓練。他透露自己的偶像，是他出生前就已經退休、年紀足以當他阿公的「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)。

未來籃圖是由「未來籃圖Future Blueprints運動培訓團隊」組隊，這次報名U15、U13與U12，創辦人「Alan」孫瑋成親征執教，帶著小朋友在實戰中驗證平日的練習成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我曾經在美國待過，在台灣也當過選手。我覺得台灣小朋友比較沒有勇氣，對於未來發展也比較沒有規劃，我希望能在學生的階段讓他們學習到如何思考，學習禮貌，知道好的球員應該是什麼模樣，對於他們出社會一定有幫助。」孫瑋成說。

未來籃圖中鋒翁子皓今天兩戰貢獻6分、13籃板，還會幫忙擋拆、傳小球，身手全面。3歲就開始摸球的他，9歲接受正規訓練，除了在校隊打球，去年也來到未來籃圖，希望提升自己的能力。

「學校要讀書，練習時間比較少，來這邊可以交到志同道合的夥伴，我覺得很好玩。」翁子皓雖然身穿「KG」Kevin Garnett、「TD」Tim Duncan兩大NBA傳奇長人的21號背號，他的偶像卻是他出生前就已經退休、年紀足以當他阿公的「籃球之神」Michael Jordan。

「因為爸爸喜歡，我就跟著看他的影片，覺得他跟團隊的默契很好，我也希望能成為那樣的球員，自己表現如何沒關係，球隊贏球最重要。」翁子皓說。

▲信義Heat徐資恩（中）在人群中上籃得分。（圖／U19籃球聯盟提供）